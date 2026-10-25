Ariadna Gutiérrez se casó: salen a la luz las primeras fotos de su boda en Cartagena con reconocido empresario

Cartagena de Indias fue el lugar elegido por la exreina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez y su esposo, el reconocido empresario europeo Guus Franke, para darse el “sí” acepto frente al altar el sábado 24 de octubre de 2026.

Aunque al principio la modelo decidió mantener alejada de la atención pública su relación sentimental, terminó robándose todas las miradas en La Arenosa con su espectacular vestido de novia en la histórica y majestuosa Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

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En las primeras imágenes de su boda, que comenzaron a circular en redes sociales, Ariadna Gutiérrez se dejó ver radiante y visiblemente feliz mientras lucía su vestido que llamó la atención por su elegante diseño de mangas largas, acompañado de un extenso velo que realzaba su apariencia en esta importante fecha.

Las fotografías que se han difundido se habrían registrado justo antes del ingreso de la exreina a la iglesia donde se llevaría a cabo la ceremonia privada, un recinto religioso en el que no pasó desapercibida pues, según se escucha en las grabaciones, algunas de las personas que tuvieron la oportunidad de verla no dudaron en llenarla de elogios.

¿Quién es Guus Franke, el hombre con el que Ariadna Gutiérrez llegó al altar?

Aunque el perfil del hombre se ha mantenido discreto frente a la exposición pública, algunos medios como la revista Hola han revelado que se trata de un inversionista y empresario neerlandés, con quien Ariadna llevaría más de un año y medio de relación.

Debido a la discreción con la que la exseñorita Colombia 2014 ha manejado su vida sentimental, son pocos los detalles que se conocen sobre la manera en que habría conocido a su pareja y cómo comenzó a construirse la relación entre ambos.

Sin embargo, pese al hermetismo que ha rodeado su relación, desde hace bastante tiempo circulaban especulaciones sobre los sentimientos de la exreina, pues se decía que estaría muy enamorada y que atravesaba una etapa especial en su vida personal.

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Por otro lado, el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, dio a conocer un detalle particular sobre la celebración de la boda. Según la información revelada por este espacio televisivo, la pareja habría decidido apartarse de la tradicional lluvia de sobres y proponer una alternativa con un propósito solidario: donaciones a una fundación que trabaja directamente con comunidades indígenas.

De esta manera, la celebración de este importante momento de sus vidas, además de estar marcada por el amor y la unión, también tuvo un gesto de generosidad enfocado en contribuir al bienestar de poblaciones vulnerables del país.