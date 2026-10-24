El pasado 22 de octubre se llevaron a cabo los Premios Billboard de la Música Latina, una de las ceremonias más importantes de la industria musical, que reúne a algunos de los artistas más reconocidos y escuchados del momento.

La ceremonia estuvo marcada por la presencia de destacadas figuras, así como por distintos momentos que captaron la atención de los asistentes y de millones de usuarios en redes sociales. Uno de esos instantes fue protagonizado por la artista española Rosalía y el cantante dominicano Juan Luis Guerra.

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El encuentro entre ambos artistas se dio cuando el intérprete de ‘Burbujas de amor’ le entregó a la cantante el Premio Billboard Salón de la Fama. En ese momento, el músico expresó unas emotivas palabras en las que destacó su admiración y reconocimiento hacia la intérprete.

Posteriormente, quiso compartir ese mensaje con sus seguidores a través de las plataformas digitales, donde Rosalía no tardó en reaccionar y su respuesta no pasó desapercibida.

La emotiva dedicatoria de Juan Luis Guerra a Rosalía en redes

“¡Querida Rosalía, con alegría en mi corazón te entrego este merecido reconocimiento del Salón de la Fama de Billboard!”, inicia el mensaje del cantante.

Enseguida, el cantante dominicano dedicó unas palabras de agradecimiento a su colega, en las que resaltó su talento artístico, la singularidad de su voz y su capacidad creativa, destacando la manera en la que presenta su propuesta musical.

“¡Con admiración y amistad! ¡Bravo!“, finalizó Juan Luis Guerra su emotiva dedicatoria a Rosalía.

Tras leer el emotivo mensaje de Juan Luis Guerra, la cantante respondió con unas breves, pero afectuosas palabras que rápidamente llamaron la atención de cientos de internautas. “Te adoro, maestro. Gracias”, escribió la artista, dejando en evidencia que el cariño y la admiración entre ambos es mutuo.

De hecho, justo en la entrega del galardón, Rosalía mencionó que era un honor para ella recibir ese reconocimiento de sus manos, pues lo calificó como el “maestro de maestros” que, incluso en su carrera, ha sido una fuente de inspiración clave.

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“Tus canciones me han hecho llorar, me han hecho bailar, me han hecho sentirme viva. Estoy en shock con esto y nunca me olvidaré de este momento”, aseguró la compositora española en su discurso de aceptación.

Además, mencionó a otros artistas como Celia Cruz, Rocío, Vicente Fernández y Daddy Yankee, como grandes estrellas que le abrieron el camino para convertirse en la artista que es hoy y lograr obtener prestigiosos premios a lo largo de su trayectoria.