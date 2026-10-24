Andrés Felipe Giraldo Bueno, mejor conocido en la industria musical como Pipe Bueno, se encuentra promocionando actualmente su nuevo álbum ‘Aquí estoy yo’, una producción discográfica que incluye el sencillo ‘Qué más’, una canción llena de romanticismo.

Precisamente, este lanzamiento llevó al cantante a hablar, durante una reciente entrevista para el programa El Mañanero de La Mega, sobre su relación sentimental con la creadora de contenido Luisa Fernanda W y los sentimientos que ha querido expresar a través de la música.

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Según confesó el intérprete de música popular, desde hace un largo tiempo tenía pendiente una dedicatoria especial para la madre de sus hijos. Sin embargo, reconoció que, en el camino, cometió varios errores que le impidieron cumplir con ese propósito.

Esos errores están relacionados con la polémica revelación que hizo hace unas semanas sobre sus adicciones, pues admitió que, aunque en varias ocasiones se sintió inspirado y tuvo la intención de componer una canción especial para sorprender a Luisa Fernanda W, sus problemas con el alcohol terminaban desviando el rumbo de sus composiciones.

Por eso, en lugar de plasmar los sentimientos que deseaba dedicarle a su pareja, acababa escribiendo letras relacionadas con fiestas, bebidas y todo lo que rodeaba ese estilo de vida que se estaba apoderando de su camino.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W llevan ocho años de relación. Foto: Captura YouTube: Los hombres también lloran / Instagram @luisafernandaw

“Yo bebía en el trabajo, para después estar bebiendo los días que sí era para salir. Entonces cuando ya sumas esa cantidad de días, yo tenía 12 shows al mes, esos días seguro bebía, súmale los demás, ya iba más de mitad del mes, eso no es normal”, expresó Pipe Bueno.

Así logró superar su momento más oscuro

Debido a su experiencia con las adicciones, Pipe Bueno aprovechó este espacio radial para contar qué fue lo que lo ayudó a superar su momento más oscuro, asegurando que “no hay que perderse para encontrarse, aunque a mí me tocó así”.

En ese contexto, el cantante explicó que existe algo que se conoce como “sabiduría experiencial”, que hace referencia al aprendizaje que se adquiere a partir de vivencias propias. Enseguida, aceptó que fue el camino que él eligió pese a los consejos que recibió en diferentes momentos sobre las consecuencias negativas que el consumo de drogas y alcohol puede tener en la vida de las personas.

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Por otro lado, Pipe Bueno habló de la “sabiduría divina” y explicó que eso era lo que le faltaba para llevar un mejor estilo de vida, pues la describió como la capacidad de escuchar consejos, ver espejos y “ser capaz de entender que no hay que recorrer ese camino”.

“Hay que estar bien espiritualmente para tener esa capacidad. No todo el mundo tiene que pasar por una adicción, para no meterse en ella”, precisó.