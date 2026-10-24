Juan Pablo Montoya habló claro sobre la durísima inversión en este 2026 y los discretos resultados de su hijo Sebastián Montoya con el equipo Prema Racing en el Campeonato de la Fórmula 2 de la FIA. Esta competición es la antesala a la Fórmula 1 y entre mejores números y rendimientos, los ojeadores de las escuderías pueden fichar a jóvenes talentos.

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En el habitual espacio de Juan Pablo Montoya en AS Colombia, el expiloto fue contundente con sus palabras y fue directo. Dijo que la temporada ha sido un desastre, que hay que repetir en el 2027 y que se botó mucha plata en este 2026.

“Porque la realidad, a nosotros nos tocó este año: botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir”, dijo Montoya en AS.

Juan Pablo se refiere a que hay que repetir ya que Sebastián Montoya tiene un año más de contrato con Prema Racing, su performance resultará fundamental en sus aspiraciones de escalar en la Fórmula 1. La mejora de números, resultados, podios y victorias es prioritario para la el joven piloto y su familia.

🗣️🏎️"Este año botamos la plata con Sebastián corriendo con Prema, fue un desastre": Juan Pablo Montoya en #MontoyAS de #ASColombia https://t.co/CVNZjLuEoM — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 23, 2026

“No queríamos repetir y el plan era dos años siempre y este año ha sido horrible, entonces ya la preparación es para el próximo año y el enfoque es del próximo año (2027), pero es ‘cachín, cachín, cachín’”, agregó Juan Pablo, quien tiene claro que la inversión económica otra vez será muy fuerte.

Los presupuestos en la Fórmula 2

Montoya aprovechó el tema para expandir un poco más lo que sucede con los presupuestos en esta categoría del automovilismo. Juan Pablo cree que las escuderías de la Fórmula 1 deberían ayudar con dinero a los equipos F2 y así hacer más sostenible la formación y crecimiento de pilotos.

“Para ayudar a los presupuestos de Fórmula 2 deberían obligar a todos los equipos de Fórmula 1 a relacionarse con un equipo de F2 y cubrir parte del presupuesto para cubrir el crecimiento total de pilotos”, puntualizó Montoya.

La temporada de Sebastián Montoya

El piloto brasileño Rafael Camara, reciente fichaje de la escudería Haas de F1, lidera el campeonato con 207 puntos, pero mantiene una reñida pelea por el titulo con el búlgaro Nikola Tsolov (200), quien podría dar el salto en 2027 a Racing Bulls.

Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya. Foto: Bavaria

Faltan dos carreras para culminar la temporada 2026 y se correrán en el Medio Oriente, en los circuitos de Qatar y Abu Dabi.

En lo que tiene que ver con Sebastián Montoya, ocupa la 17° posición con apenas 30 puntos. Su equipo, Prema Racing, es penúltimo con 51 unidades.