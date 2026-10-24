Vaticinan cuál será la próxima gran rivalidad de época en Fórmula 1: comparan con Senna y Schumacher

El campeón del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 podría darse a conocer el próximo domingo en el Gran Premio de Estados Unidos. Kimi Andrea Antonelli tiene la gran posibilidad de levantar el título.

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Con apenas 20 años, el italiano ha asombrado a todo el planeta por su destreza en el volante y se perfila, para muchos, como alguien que puede marcar toda una época.

El piloto podría convertirse en el más joven en toda la historia en levantar el título. Para hacerlo posible este fin de semana, tiene que lograr por lo menos 125 puntos de ventaja sobre el británico George Russell, quien es su compañero de equipo en Mercedes.

Riccardo Patrese, expiloto de Fórmula 1, se refirió al italiano y sorprendió al predecir cuál puede ser la próxima gran rivalidad que se vea en este deporte. “El siguiente paso para Kimi es enfrentarse a Verstappen”, dijo en diálogo con Casinostugan.

“Quizá lo veamos el año que viene, porque Mercedes debe de estar contenta de que Red Bull no rindiera tan bien al principio de la temporada”, añadió.

Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de Italia. Foto: AFP

En ese sentido, sostuvo que Antonelli en la próxima temporada tendrá que esforzarse mucho más para poder dar ese gran salto. Según dijo, el objetivo tiene que ir más allá de ganar el campeonato y las carreras, tiene que estar en enfrentarse de igual a igual contra quienes han marcado una época.

Esto le permitirá, desde el punto de vista de Patrese, sentarse en las grandes ligas con nombres como Ayrton Senna, Michael Schumacher y el propio Max Verstappen.

“Creo que tiene lo que hace falta para estar en esa liga, pero tiene que trabajar duro y luchar”, puntualizó.

Sobre lo que será la carrera del próximo domingo, el expiloto dejó claro que ve a Kimi muy fuerte y centrado, por lo que no cree que arriesgue de más.

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Por lo mismo, apuntó que no cree que la coronación del italiano sea este fin de semana, aunque considera que el campeonato lo tiene en sus manos y solo será cuestión de tiempo para que lo consiga.

“Kimi podría ganar, pero Russell tiene que dejar de tener mala suerte. Es una cuenta atrás para ver cuándo se va a proclamar campeón Kimi. No creo que suceda en Austin, pero estará bien ver si Verstappen consigue su tercera victoria consecutiva. Creo que lo hará”, dijo.

De hecho, manifestó que no cree que el neerlandés le vaya a dejar las cosas fáciles, ya que también lo ve muy fuerte para quedarse con el segundo lugar después de lo que fue su irregularidad al inicio de la temporada.

Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur. Foto: Formula 1 via Getty Images

“Antonelli no está en condiciones de dar el 101 por ciento ahora mismo, porque solo necesita sumar los últimos puntos para ganar el campeonato. Pero estaría bien ver una lucha entre Verstappen y Antonelli por la victoria”, señaló.

Para que Antonelli se proclame campeón en Austin, Texas, deberá ganar el circuito, esperar a que Russell quede en la novena posición o más abajo, y que Lewis Hamilton no pase del quinto lugar.