Michael Schumacher: esta es la fortuna que pagarán por el carro de su primera victoria en Fórmula 1

Aunque ya pasó más de una década del terrible accidente que lo sacó del automovilismo y lo dejó en delicado estado de salud, Michael Schumacher sigue siendo una de las grandes figuras en el mundo de la Fórmula 1.

Desde aquel 29 de diciembre de 2013 no volvió a aparecer públicamente y se mantiene bajo observación médica en compañía de sus familiares más cercanos.

Schumacher acabó de cumplir 57 años de edad y en honor a su laureada carrera como piloto se hará la subasta del Ford Benetton en el que consiguió su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo.

El precio base será de 8.5 millones de euros, aunque al ser una pieza exclusiva para los coleccionistas podría venderse mucho más caro.

Michael Schumacher el día de su primera victoria en Spa Francorchamps Foto: AFP

Michael tenía solo 23 años cuando se subió a aquel monoplaza y demostró que tenía capacidades de sobra para dejar huella en la Fórmula 1. Lo que nadie esperaba es que esa fuera la primera de 91 victorias que consiguió en la gran carpa del automovilismo.

“Aquel monoplaza diseñado por Rory Byrne sería el último ganador de un Gran Premio que equipaba una transmisión manual. Mientras la tecnología comenzaba a invadir los garajes con suspensiones activas y cambios semiautomáticos, Michael Schumacher se batía en duelo con gigantes como Ayrton Senna, Nigel Mansell o un incipiente Mika Häkkinen utilizando una palanca de cambios convencional”, apuntó el diario Marca.

Escándalo en la Fórmula 1 por los motores de Mercedes y Red Bull: los acusan de ventaja técnica

Aunque muchos seguidores del automovilismo recuerdan a Schumacher con el monoplaza rojo de Ferrari, su leyenda en la Fórmula 1 empezó con un monoplaza de colores amarillo y verde en la extinta escuadería Jordan Grand Prix.

“El corazón de este Benetton (con chasis B192-05) era un bloque Ford Cosworth V8 3,5 litros, sin la sobrealimentación turbo que había dominado años anteriores, y su potencia rondaba los 700 CV”, detalla el medio español.

El carro permaneció exhibido en Reino Unido hasta el año 2015, cuando fue adquirido por el expiloto Laurent Redon. Desde entonces recibió una restauración integral para mantenerlo en perfectas condiciones antes de una nueva venta a su actual propietario.

“La subasta que va a llevar a cabo Broad Arrow entre el 23 y el 30 de enero no solo ofrece el coche, sino también una selección de objetos personales que pertenecieron al astro alemán”, confirmó Marca.

En ese lote se encuentra un casco original de 1994 firmado por Michael Schumacher que podría salir por unos 30.000 euros, además de uniformes y una réplica firmada del volante que usó en 1995.

“Pero nada de estas pequeñas piezas puede despertar tanto interés como el propio coche, por el que se espera una cifra final superior a los 8.500.000 euros”, añadió el medio español.