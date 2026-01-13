Deportes

Michael Schumacher: esta es la fortuna que pagarán por el carro de su primera victoria en Fórmula 1

A finales de enero habrá una subasta de varios de sus objetos personales usados en carrera durante la época de los años 90.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
13 de enero de 2026, 3:03 p. m.
Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1.
Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1. Foto: Bongarts/Getty Images

Aunque ya pasó más de una década del terrible accidente que lo sacó del automovilismo y lo dejó en delicado estado de salud, Michael Schumacher sigue siendo una de las grandes figuras en el mundo de la Fórmula 1.

Desde aquel 29 de diciembre de 2013 no volvió a aparecer públicamente y se mantiene bajo observación médica en compañía de sus familiares más cercanos.

Schumacher acabó de cumplir 57 años de edad y en honor a su laureada carrera como piloto se hará la subasta del Ford Benetton en el que consiguió su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo.

El precio base será de 8.5 millones de euros, aunque al ser una pieza exclusiva para los coleccionistas podría venderse mucho más caro.

Deportes

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

Deportes

Giro inesperado: resistido en Millonarios se va a Santa Fe y cae parado al firmar un megacontrato

Deportes

Así es la nueva camiseta retro de la Selección Colombia inspirada en el Mundial del 90: precio y detalles

Deportes

Chelsea vs. Arsenal: canal y hora para ver el partidazo por la semifinal de la Carabao Cup

Deportes

Primera recriminación a Falcao García por volver a Millonarios: revelan el plan íntimo que tendría

Deportes

Carlos Antonio Vélez admitió su error: se retractó por el comentario sobre Lamine Yamal

Ciclismo

Histórico en el ciclismo: superestrella mundial confirma debut en el Giro de Italia 2026

Deportes

Carrera 150 de la Fórmula E rindió homenaje a leyenda de Porsche: México recibió a los bólidos eléctricos

Deportes

El contundente mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años del accidente: “Diferente, pero está aquí”

Deportes

Escándalo en la casa de Michael Schumacher, enfermera habría sido abusada; se conoce quién sería el culpable

Picture taken on August 29, 1992 at Spa-Francorchamps showing German racing driver Michael Schumacher driving his Benetton-Ford during the qualifyng practice session for the Belgium's Grand Prix. (Photo by Pascal PAVANI / AFP)
Michael Schumacher el día de su primera victoria en Spa Francorchamps Foto: AFP

Michael tenía solo 23 años cuando se subió a aquel monoplaza y demostró que tenía capacidades de sobra para dejar huella en la Fórmula 1. Lo que nadie esperaba es que esa fuera la primera de 91 victorias que consiguió en la gran carpa del automovilismo.

“Aquel monoplaza diseñado por Rory Byrne sería el último ganador de un Gran Premio que equipaba una transmisión manual. Mientras la tecnología comenzaba a invadir los garajes con suspensiones activas y cambios semiautomáticos, Michael Schumacher se batía en duelo con gigantes como Ayrton Senna, Nigel Mansell o un incipiente Mika Häkkinen utilizando una palanca de cambios convencional”, apuntó el diario Marca.

Escándalo en la Fórmula 1 por los motores de Mercedes y Red Bull: los acusan de ventaja técnica

Aunque muchos seguidores del automovilismo recuerdan a Schumacher con el monoplaza rojo de Ferrari, su leyenda en la Fórmula 1 empezó con un monoplaza de colores amarillo y verde en la extinta escuadería Jordan Grand Prix.

“El corazón de este Benetton (con chasis B192-05) era un bloque Ford Cosworth V8 3,5 litros, sin la sobrealimentación turbo que había dominado años anteriores, y su potencia rondaba los 700 CV”, detalla el medio español.

El carro permaneció exhibido en Reino Unido hasta el año 2015, cuando fue adquirido por el expiloto Laurent Redon. Desde entonces recibió una restauración integral para mantenerlo en perfectas condiciones antes de una nueva venta a su actual propietario.

YouTube video -BK3tur1oRE thumbnail

“La subasta que va a llevar a cabo Broad Arrow entre el 23 y el 30 de enero no solo ofrece el coche, sino también una selección de objetos personales que pertenecieron al astro alemán”, confirmó Marca.

En ese lote se encuentra un casco original de 1994 firmado por Michael Schumacher que podría salir por unos 30.000 euros, además de uniformes y una réplica firmada del volante que usó en 1995.

“Pero nada de estas pequeñas piezas puede despertar tanto interés como el propio coche, por el que se espera una cifra final superior a los 8.500.000 euros”, añadió el medio español.

Más de Deportes

Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes para 2026.

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

Independiente Santa Fe se queda con exjugador de Millonarios al que le firma extenso contrato.

Giro inesperado: resistido en Millonarios se va a Santa Fe y cae parado al firmar un megacontrato

Selección Colombia lanza renovada imagen de la camiseta del Mundial del 90, en 2026

Así es la nueva camiseta retro de la Selección Colombia inspirada en el Mundial del 90: precio y detalles

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 30: Bukayo Saka of Arsenal is challenged by Marc Cucurella of Chelsea during the Premier League match between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge on November 30, 2025 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Chelsea vs. Arsenal: canal y hora para ver el partidazo por la semifinal de la Carabao Cup

Radamel Falcao García, delantero colombiano que pasó por FC Porto

Primera recriminación a Falcao García por volver a Millonarios: revelan el plan íntimo que tendría

Carlos Antonio Vélez habló sobre la polémica por sus comentarios sobre Lamine Yamal.

Carlos Antonio Vélez admitió su error: se retractó por el comentario sobre Lamine Yamal

Jonas Vingegaard en el punto de partida junto a otras estrellas del ciclismo mundial como Tadej Pogačar.

Histórico en el ciclismo: superestrella mundial confirma debut en el Giro de Italia 2026

Los vehículos del Porsche Fórmula E Team lideraron durante gran parte de la carrera.

Carrera 150 de la Fórmula E rindió homenaje a leyenda de Porsche: México recibió a los bólidos eléctricos

NURBURG, GERMANY - MAY 26: Michael Schumacher (L) of Germany and Ferrari and Ralf Schumacher (R) of Germany and Toyota gesture during the press conference ahead of the European Formula One Grand Prix on May 26, 2005 in Nurburg, Germany (Photo by Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

Michael Schumacher: esta es la fortuna que pagarán por el carro de su primera victoria en Fórmula 1

Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich

¿Qué canal pasa Colonia vs. Bayern Múnich, de Luis Díaz, por la fecha 17 de la Bundesliga?

Noticias Destacadas