Periodista viajó a la casa de Michael Schumacher: contó cómo vive y su estado de salud actual

Jonathan McEvoy, periodista del Daily Mail, se acercó a la mansión de Michael Schumacher en Mallorca (España) y contó algunos detalles de su estado de salud actual.

Como era de esperarse, al comunicador británico no le permitieron entrar a las instalaciones, pero consultó fuentes confiables que tienen conocimiento sobre la situación del famoso piloto multicampeón de la Fórmula 1.

Cabe recordar que Schumacher sufrió un grave accidente en 2013 mientras practicaba esquí y desde entonces ha estado alejado de los medios de comunicación.

Lo poco que se conoce sobre su estado de salud ha sido por versiones de prensa y algunas declaraciones de su esposa, familia o amigos cercanos.

McEvoy estuvo muy cerca a la mansión de Schumacher y reveló una leve mejoría después de 12 años de aquel accidente que por poco le cuesta la vida al ídolo de Ferrari.

Michael Schumacher fue siete veces campeón de la Fórmula 1 Foto: Colprensa

Así está Michael Schumacher en 2026

El periodista de Daily Mail estableció que “ya no está postrado en una cama” y “fuentes cercanas a él afirman que ahora se sienta en silla de ruedas y puede moverse por su finca de 30 millones de euros en Mallorca”.

La familia Schumacher ha gastado toda la fortuna que cosechó en la Fórmula 1 para garantizarle el cuidado de los mejores médicos y personal doméstico.

“Recibe cuidados de Corinna, su esposa desde hace 30 años, junto con un equipo de enfermeras y terapeutas que realizan una vigilancia las 24 horas, cuyo costo es de decenas de miles de euros a la semana. La privacidad de Schumacher es primordial. Desde el daño cerebral que sufrió tras chocar contra unas rocas cerca de la estación de Méribel, en los Alpes franceses, se le ha mantenido alejado del ojo público”, añade el medio británico.

La prensa europea llegó a decir que Michael Schumacher estaba en un estado de pseudocoma, es decir, despierto pero sin capacidad de moverse o comunicarse, sin embargo, Jonathan McEvoy considera que es inexacta esa información.

“La sensación es que comprende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas”, indicó una de las fuentes consultadas por el Daily Mail.

Michael Schumacher de Alemania y Mercedes GP Petronas aparece en la foto durante la presentación del equipo de Fórmula Uno Mercedes GP Petronas en el Museo Mercedes el 25 de enero de 2010 en Stuttgart, Alemania. (Foto de Hoch Zwei/Getty Images) Foto: Getty Images

A finales de diciembre, luego de cumplir otro año del accidente, Corinna Schumacher le dedicó un mensaje a su esposo y generó reacciones entre los millones de seguidores que dejó en todo el planeta.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”, escribió la esposa del piloto alemán.