El contundente mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años del accidente: “Diferente, pero está aquí”

El 29 de diciembre de 2013, el deporte mundial vivió un antes y un después tras el accidente de Michael Schumacher en la estación Méribel en Los Alpes franceses. El piloto sufrió un fuerte golpe en la cabeza que entristeció a los amantes del automovilismo mundial. El siete veces campeón del mundo apagó el furor de sus seguidores tras entrar de urgencia para ser intervenido.

Todo sucedió mientras practicaba esquí. El terrible golpe que sufrió Michael Schumacher cambió absolutamente todo y su entorno lo alejó de los reflectores de cámaras, público en general y el deporte. Se creía lo peor, pero el campeón del mundo pudo seguir luchando por su vida y hasta hoy sigue en el circuito decisivo para mantenerse. Desde enero de 2014, se cancelaron todos los reportes médicos y el tema ya se trata muy internamente.

Su estado de salud es una incógnita, pero algunas versiones de la prensa alemana indican que se mantiene estable, aunque las condiciones no son las mejores. En abril pasado, el diario Espress y BILD dieron a conocer que “Schumacher hizo el viaje desde su villa en Mallorca a la mansión suiza de la familia en helicóptero para estar presente en los días previos al nacimiento”.

Esa versión fue muy amplia y dio pistas de su estado de salud. Hasta diciembre de 2025, las cosas siguen siendo precisamente versiones y no hay reportes oficiales de los profesionales de la salud que lo tratan. A 12 años del accidente, su esposa, Corinna Schumacher, dejó un sentido mensaje en las mismas redes sociales del piloto siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

Mensaje de Corinna Schumacher a 12 años del accidente

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”, escribió la esposa de Schumacher a 12 años del accidente, que se viralizó rápidamente en las redes sociales y muchos de fanáticos reaccionaron a sus palabras y saludaron al polito alemán.

El accidente transformó su vida. Su hijo Mick Schumacher lo acompañaba cuando se salió brevemente de una pista en la estación de esquí de Méribel y una roca oculta bajo la nieve provocó la fuerte caída. El impacto le rompió el casco y el diagnóstico en el hospital Grenoble mostró un trauma craneoencefálico severo, con hemorragias y edema cerebral.

Desde ese momento, su estado de salud comenzó a ser reservado y manejado solamente por la familia, lejos de los medios de comunicación. Jean Todt, una persona importante en la historia de la Fórmula 1 y el automovilismo mundial, es muy cercano a Schumacher y ha visto carreras con él apenas sucedió el accidente, pero afirma que no puede hablar ni caminar.