Óscar Julián Ruiz le responde a Wilmar Roldán un año después: veredicto sobre quién es el mejor árbitro

Para finales de 2025, en La FM más Fútbol, a Wilmar Roldán le preguntaron: “¿Usted se siente mejor que Óscar Julián Ruíz?“, en referencia a la labor de árbitro en Colombia.

Inesperada escena entre James Rodríguez y Wilmar Roldán causó revuelo: pasó en Nacional vs. Millonarios

Cámara captó lo que Muslera dijo de Wilmar Roldán tras el tenso cara a cara: indignado a tope

Ante ello, Roldán respondió con una frase que fue tendencia durante varias horas en el país: “No, yo no me siento, soy”.

Casi un año completo después, en octubre de 2026, al histórico Óscar Julián Ruíz le preguntaron qué pensaba de esa frase de Roldán, y su respuesta también dio de qué hablar.

Óscar Julián Ruíz: “Si dice que es el mejor, lo es. Pero...”

Fue en el podcast Agradable y Claro, con el reconocido periodista Rafael Villegas, donde Óscar Julián Ruíz respondió a lo dicho por Wilmar Roldán.

“Si el árbitro Roldán dice que es el mejor, pues es el mejor, pero hay que leer, porque la historia no la borra nadie”, aclaró Óscar Julián.

Antes de que diera esa respuesta, pero en la misma entrevista, Rafa Villegas le preguntó a Ruíz si él se consideraba el mejor árbitro en la historia de Colombia. Tajante, el excolegiado profesional dijo “no”.

“No, de ninguna manera. Para mi el mejor árbitro que ha tenido Colombia es José Joaquín Torres”, opinó Óscar Julián Ruíz. “Primero, porque pitó sin VAR, y hay otros que pitan con VAR y es muy fácil. Con la tecnología, ahora es más fácil”, añadió.

Sin embargo, también reconoció a otro top de árbitros colombianos como:

Jesús Díaz Palacios

Armando Pérez Hoyos

Mecato Aristizábal

Chato Velázquez

¿Qué opina Óscar Julián Ruíz sobre el distanciamiento con Wilmar Roldán?

Públicamente es conocido el distanciamiento entre Óscar Julián Ruíz y Wilmar Roldán. Los dos árbitros colombianos más importantes, en los últimos años, no tienen relación directa.

Eso ha causado sorpresa. Sin embargo, Ruíz lo deja claro: “No, no tengo nada contra él. No, la verdad no sé por qué ese distanciamiento, pero no, no tengo nada”.