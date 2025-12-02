La reacción de Wilmar Roldán cuando le mencionaron a Óscar Julián Ruiz: dejó frío a Eduardo Luis

En medio de la lesión de rodilla que lo tiene alejado de las canchas, Wilmar Roldán reapareció ante las cámaras para promocionar su nuevo libro que se encuentra a la venta en las principales tiendas del país.

El experimentado árbitro antioqueño habló sobre su carrera, los retos a los que se enfrenta el arbitraje colombiano y el contenido de esta obra autobiográfica que reúne sus mejores anécdotas sobre el campo de juego.

Pero la atención de la audiencia se centró en una pregunta específica durante el programa de Más Fútbol FM, dirigido por los periodistas Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis.

En un momento de la charla, a Wilmar Roldán le preguntaron si se siente mejor árbitro que Óscar Julián Ruíz.

Su respuesta sorprendió a todos los panelistas e incluso provocó la reacción de Eduardo Luis, quien estaba sentado a escasos centímetros del invitado. “No me siento, soy mejor”, dijo Roldán sin titubear.

⚽🫡 Wilmar Roldán dejó fría a la mesa de la FM al ser comparado con Óscar Julián Ruíz. El árbitro fue contundente con su respuesta.@JFCadavid @EduardoLuisFut#LaFMMásFútbol #LaFMMásDeporte pic.twitter.com/Y1MaHSkRhN — Deportes RCN (@DeportesRCN) December 1, 2025

¿Wilmar Roldán es sobrado? Así respondió

En esa misma entrevista cuestionaron su actitud dentro de la cancha y las críticas que le caen desde que se convirtió en el árbitro más importante del fútbol colombiano.

“Mucha gente me ha cuestionado que soy agrandado o un petulante. Mi mamá alguna vez me dijo: ‘Mijo, camine con la frente en alto y sacando pecho, que es lo único que la pobreza no nos puede quitar’. Fue ella la que me enseñó a andar así”, declaró el antioqueño.

Roldán niega que haya sido grosero con algún jugador durante los partidos. “Eso salió de algún compañero suyo que, desafortunadamente, sale del arbitraje y empieza a hablar mal de los compañeros”, afirmó.

“Desafortunadamente, he tenido eso, gente que habla mal de mí sin necesidad. Eso es totalmente falso. Yo a los jugadores los respeto y ellos me respetan a mí. Cuando no había VAR ni intercomunicador, cuando debuté en el 2002, había jugadores de mucho carácter que se lo querían comer a uno”, recordó.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano | Foto: Getty Images

A puertas de su retiro, Wilmar Roldán no considera que haya mal nivel en el arbitraje colombiano. “Así como hay jugadores buenos y malos, técnicos buenos y malos, periodistas buenos y malos, también hay árbitros buenos y malos. Aquí no vamos a inventar el agua tibia. A futuro, la profesionalización del arbitraje tiene que ser algo necesario”, explicó.