Los ocho equipos que jugarán Copa Libertadores y Sudamericana en el 2026: Millonarios se salvó

Una jornada en la que Santa Fe quedó eliminado de la Liga Betplay y Millonarios se salvó y clasificó a torneo Conmebol para 2026 más allá de que esté eliminado y no juegue los cuadrangulares semifinales.

El equipo azul firmó un fracaso durante el 2025, pero el acumulado de puntos en la tabla de reclasificación le alcanzó para instalarse en el grupo de ocho confirmados con cupo internacional el año entrante.

Básicamente, esos cupos quedaron establecidos con la victoria de Atlético Bucaramanga ante Fortaleza en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá.

El joven equipo bogotano era local, pero el poderío ofensivo del club bumangués asaltó el escenario deportivo de la localidad de Kennedy y así sumó tres puntos más que lo mantienen con vida en el grupo B de los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, Fortaleza confirmó su eliminación con esta derrota y la imposibilidad de jugar torneo internacional en el 2026, aunque para que esto pasara, la única opción era ser campeón de la Liga Betplay en diciembre o ganar todos los partidos hasta la instancia definitiva mejorando la diferencia de gol. Casi imposible.

Bucaramanga vs. Fortaleza en Techo. | Foto: Colprensa

El mismo Bucaramanga que con la victoria 2-0 en Techo llegó a 73 puntos en la tabla de la reclasificación, empata con Millonarios en el séptimo puesto y asegura, al menos, un cupo a la Copa Sudamericana 2026, que tendrá la final del año entrante en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

Es de aclarar que aunque se confirmó el grupo de equipos clasificados, seis no saben con exactitud el torneo que jugarán.

Santa Fe a Copa Libertadores y Millonarios a Sudamericana

En este caso, los únicos equipos que saben a qué torneo clasificaron son los de Bogotá. Santa Fe jugará la Copa Libertadores 2026 por ser campeón del primer semestre.

Por su parte, Millonarios, por el puntaje acumulado en la reclasificación y sin posibilidades de ganar un título, va a la Copa Sudamericana.

Tabla de reclasificación de la Dimayor 2026. | Foto: Cortesía: @josasc

Es decir, queda por saber el futuro internacional del Deportes Tolima, Independiente Medellín, Atlético Nacional, América de Cali, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, que siguen en la pelea por ser campeones de la Liga y eso les daría el otro cupo directo a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los dos cupos restantes a Libertadores (fase previa) se les dará a los dos primeros de la reclasificación que no sean campeones. En este caso, serían Deportes Tolima e Independiente Medellín, aunque siguen en pelea por el trofeo del mes de diciembre.