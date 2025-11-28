Suscribirse

En Colombia se jugará la final de Copa Sudamericana 2026: ciudad y anuncio oficial de Alejandro Domínguez

Se dio a conocer por el presidente de la entidad la designación a dicha región para ser sede de la final del torneo avalado por Conmebol.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 6:40 p. m.
Copa Sudamericana cuenta con una final cada año. En 2026 se jugará en Barranquilla, Colombia.
Copa Sudamericana cuenta con una final cada año. En 2026 se jugará en Barranquilla, Colombia. | Foto: Getty Images

Al país y el ámbito deportivo colombiano le ha caído durante este viernes, 28 de noviembre, una noticia que hace alegrar a la nación; Barranquilla fue elegida por Conmebol como la próxima sede de la final única de Copa Sudamericana.

Es decir, que en el 2026, el estadio Metropolitano albergará el partido decisivo de la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica.

Alejandro Domínguez, presidente de la entidad rectora del fútbol en esta parte del mundo, fue quien hizo oficial esto.

En un pronunciamiento que quedó grabado en video, Domínguez le dio a conocer al continente que la capital del Atlántico albergará ese importante evento.

“El consejo deliberó y, en forma unánime, hemos decidido darle el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Conmebol Sudamericana en el año 2026″, señaló el dirigente.

En otra parte de la declaración, el mencionado Domínguez habló de la relevancia que tiene para el país dicha ciudad y su aporte al fútbol al ser también la ‘casa de la Selección Colombia’.

Bandera de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano
Bandera de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano | Foto: Getty Images

“Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y de hecho va a ser un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol y, bueno, el amor que tiene el continente también a esa hermosa ciudad”, destacó.

Alejandro Char, alcalde de la ciudad, celebró dicha determinación en su cuenta personal de X: “¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026!“.

Contexto: Lo que dijo el alcalde Alejandro Char sobre la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Estadio de talla mundial”

“Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza. ¡Barranquilla los espera!“, completó.

Logró buscado y alcanzado

A Barranquilla ya se le había escapado un evento deportivo sumamente importante. A una firma estuvo el que pudiera albergar una carrera de la Fórmula 1, sin embargo, su esfuerzo por mostrarse como una ciudad capaz de ser sede terminó por completarse con esta noticia.

Barranquilla se quedó con el proyecto de la Fórmula 1 en las manos
Barranquilla se quedó con el proyecto de la Fórmula 1 en las manos | Foto: Getty Images

Esta final de Sudamericana será otro evento de gran magnitud que tenga el país, luego de mucho tiempo. La última vez que la nación fue sede de algo similar, fue durante el Mundial Sub-20 de 2011.

Copa SudamericanaAlejandro DomínguezConmebolBarranquillaEstadio Metropolitano de Barranquilla

