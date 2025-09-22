Suscribirse

Confidenciales

Lo que dijo el alcalde Alejandro Char sobre la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Estadio de talla mundial”

El anuncio lo realizó por medio de su cuenta en la red social X.

Redacción Confidenciales
22 de septiembre de 2025, 4:47 p. m.
Las primeras imagenes de la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla.
Las primeras imagenes de la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció en la red social X, sobre la ampliación que tendrá el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, noticia que ha sido de alcance nacional.

“¡El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel! Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial", dijo el mandatario de los barranquilleros.

Por su parte, Ana María Aljure, gerente de Ciudad, también publicó un mensaje en la plataforma digital: “El estadio Metropolitano de Barranquilla iniciará una nueva etapa hacia su transformación en un escenario de talla internacional. Un proyecto de @alcaldiabquilla que honra nuestra historia futbolera y sigue consolidando a la ciudad como epicentro de grandes eventos deportivos, culturales y artísticos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ladrón de bancos queda libre tras decisión de juez de Nueva York, pese a tener 34 arrestos previos

2. Resultados de la lotería Powerball: a cuánto asciende el pozo de este sábado 20 de septiembre

3. Carlos Fernando Galán se pronunció tras el hallazgo de un cuerpo en las obras del metro de Bogotá: “Esa es la información que tenemos”

4. Se vendría bombazo con el nuevo técnico de Atlético Nacional: novedad pone todo de cabeza

5. Gustavo Petro llegó a Nueva York; se conocen pistas de lo que será su discurso en la Asamblea General de la ONU

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alejandro CharBarranquillaEstadio Metropolitano Roberto Meléndez de BarranquillaConfidenciales Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.