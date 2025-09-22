Confidenciales
Lo que dijo el alcalde Alejandro Char sobre la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Estadio de talla mundial”
El anuncio lo realizó por medio de su cuenta en la red social X.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció en la red social X, sobre la ampliación que tendrá el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, noticia que ha sido de alcance nacional.
“¡El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel! Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial", dijo el mandatario de los barranquilleros.
Por su parte, Ana María Aljure, gerente de Ciudad, también publicó un mensaje en la plataforma digital: “El estadio Metropolitano de Barranquilla iniciará una nueva etapa hacia su transformación en un escenario de talla internacional. Un proyecto de @alcaldiabquilla que honra nuestra historia futbolera y sigue consolidando a la ciudad como epicentro de grandes eventos deportivos, culturales y artísticos”.
