El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció en la red social X, sobre la ampliación que tendrá el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, noticia que ha sido de alcance nacional.

“¡El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel! Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial", dijo el mandatario de los barranquilleros.

Por su parte, Ana María Aljure, gerente de Ciudad, también publicó un mensaje en la plataforma digital: “El estadio Metropolitano de Barranquilla iniciará una nueva etapa hacia su transformación en un escenario de talla internacional. Un proyecto de @alcaldiabquilla que honra nuestra historia futbolera y sigue consolidando a la ciudad como epicentro de grandes eventos deportivos, culturales y artísticos”.