La tarde de este martes, 18 de noviembre, estuvo movida en el Fútbol Profesional Colombiano. Revelaron que Wilmar Roldán, importante árbitro en el país, se perdería los cuadrangulares finales de Liga BetPlay por lesión.

La información la dio el periodista Eduardo Luis en el programa La FM Más Fútbol. Afirma que la noticia está confirmada, pero falta pronunciamiento oficial por parte del colegiado o de algún ente del Fútbol Colombiano.

“Noticia bomba de los cuadrangulares (...) esta es la gran baja: Wilmar Roldán se pierde los cuadrangulares finales del Fútbol Profesional Colombiano. Se lesionó, y pudo haber sido peor”, soltó Eduardo Luis en el espacio referenciado.

💣 WILMAR ROLDÁN Y UNA FEA NOTICIA@EduardoLuisFut reveló en primicia que el árbitro colombiano tiene una lesión de rodilla al chocar con un jugador, por lo que se pierde los cuadrangulares de la Liga Betplay.#LaFMMásFútbol #LaFMMásDeporte pic.twitter.com/KcuMgW2TwB — Deportes RCN (@DeportesRCN) November 18, 2025

Video | El instante donde se lesionó Wilmar Roldán

Horas después de la información de Eduardo Luis, el canal Win Sports publicó en sus redes sociales un video donde se ve a Wilmar Roldán recibiendo un golpe en su rodilla.

Con base al video que expone el canal referenciado, y que alcanzó rápidamente las 60 mil visitas, se ve a Roldán pitando un juego entre Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba (11 de noviembre), por los cuadrangulares de la segunda división del FPC.

En un instante, un jugador de Cúcuta Deportivo chocó con Roldán en su rodilla y el central dio muestras de dolor. Ese sería el momento clave que explica la ausencia de Wilmar en las finales del FPC.

Roldán, de 45 años, constantemente pita partidos de primer nivel tanto en Colombia como en el mundo entero. Es usualmente requerido por Conmebol para juegos de Sudamericana y Libertadores, además de tener en su palmarés partidos de Copa Mundial Fifa.

Wilmar Roldán en juego de la Selección Argentina por eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Sería una dura baja de cara a las finales del FPC que tendrán partidos de primer nivel, como el clásico paisa o el superclásico entre América de Cali y Atlético Nacional.