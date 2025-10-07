Wilmar Roldán reversó dos penales en el Millonarios vs. América: hay polémica y experto opinó

En la noche de este martes, 7 de octubre de 2025, Wilmar Roldán se llevó las miradas en el partido entre Millonarios y América de Cali, por la fecha 14 de la Liga BetPlay. En El Campín, el experimentado árbitro se echó para atrás en dos penales.

El primero fue al minuto 25′ del primer tiempo. América atacaba de cara al pórtico de Millonarios, Jan Lucumí remató al arco embajador y en el camino el balón dio en la mano del defensor albiazul, Jorge Arias. Roldán no dudó, pitó penal, pero sus compañeros en el VAR le indicaron que podría ser no sancionable.

¿Era penal? ¡Así se vivió la jugada polémica del Millonarios vs. América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/JsmNtYPnTi — Win Sports (@WinSportsTV) October 8, 2025

Tras revisar en el monitor, en diálogo con sus compañeros del VAR (Leonard Mosquera y Never Manjarrez), Wilmar Roldán se echó para atrás de su decisión inicial, y el partido continuó 0-0.

Más de 20 minutos después, ya con el tiempo añadido sobre los 45′, Roldán volvió a pitar, pero esta vez en el área de América, es decir, a favor de Millonarios. Una supuesta falta de Jean Pestaña sobre Leonardo Castro fue reversada por el VAR, donde Wilmar otra vez se acercó al monitor por llamado de sus colegas.

🔵👀 ¡Jugada polémica! ¡Leo Castro cae dentro del área, se revisa la jugada en el VAR y se determina que no es falta y el jugador de Millonarios vio la tarjeta amarilla!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/gqspGW3HS9 — Win Sports (@WinSportsTV) October 8, 2025

Fueron dos decisiones clave en uno de los clásicos más importantes del país, y con dos equipos que buscan ganar sí o sí para salir de la crisis que viven en la tabla de posiciones. Al final, el primer tiempo acabó 0-0 y las emociones de gol quedaron aplazadas para la segunda mitad.

Experto habla de los dos penales reversados por Roldán en el Millonarios vs. América

Wilmar Roldán constantemente está en el foco de acciones polémicas que ocurren, usualmente, en los partidos de fútbol que dirige. Por eso, los expertos en arbitraje le siguen la pista y opinan sobre sus decisiones.

Respecto a las dos penas máximas reversadas por Roldán, una de Millonarios una de América, se refirió el analista arbitral José Borda. Para él, a Wilmar “lo salvó el VAR”.

“En Millonarios vs. América ante el llamado del VAR el árbitro Roldan reversó 2 penaltis, uno, por la mano de Arias de Millos, NO era sancionable porque iba de un rebote y la tenía en posición natural y dos por la Simulación de Castro, Pestaña no lo sujeta, se bota”, señaló Borda.

LO SALVÓ EL VAR

En Millonarios vs America ante el llamado del VAR el árbitro Roldan reversó 2 penaltis, uno, por la mano de Arias de Millos, NO era sancionable por que iba de un rebote y la tenia en posicion natural y dos por la Simulación de Castro, Pestaña no lo sujeta, se bota pic.twitter.com/F9lTc30aGA — Jose Borda (@Borda_analista) October 8, 2025