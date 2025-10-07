Suscribirse

Deportes

Wilmar Roldán reversó dos penales en el Millonarios vs. América: hay polémica y experto opinó

Ocurrió en El Campín: tan solo en el primer tiempo, Wilmar Roldán pitó un penal para cada lado, pero el VAR lo llamó a revisar y en ambos casos se echó para atrás.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 2:06 a. m.
Wilmar Roldán fue elegido para impartir justicia en el Millonarios vs. América, por Liga BetPlay, y se reversó en dos penales.
Wilmar Roldán fue elegido para impartir justicia en el Millonarios vs. América, por Liga BetPlay, y se reversó en dos penales. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeñas: ambas, transmisión Win Sports.

En la noche de este martes, 7 de octubre de 2025, Wilmar Roldán se llevó las miradas en el partido entre Millonarios y América de Cali, por la fecha 14 de la Liga BetPlay. En El Campín, el experimentado árbitro se echó para atrás en dos penales.

El primero fue al minuto 25′ del primer tiempo. América atacaba de cara al pórtico de Millonarios, Jan Lucumí remató al arco embajador y en el camino el balón dio en la mano del defensor albiazul, Jorge Arias. Roldán no dudó, pitó penal, pero sus compañeros en el VAR le indicaron que podría ser no sancionable.

Tras revisar en el monitor, en diálogo con sus compañeros del VAR (Leonard Mosquera y Never Manjarrez), Wilmar Roldán se echó para atrás de su decisión inicial, y el partido continuó 0-0.

Más de 20 minutos después, ya con el tiempo añadido sobre los 45′, Roldán volvió a pitar, pero esta vez en el área de América, es decir, a favor de Millonarios. Una supuesta falta de Jean Pestaña sobre Leonardo Castro fue reversada por el VAR, donde Wilmar otra vez se acercó al monitor por llamado de sus colegas.

Fueron dos decisiones clave en uno de los clásicos más importantes del país, y con dos equipos que buscan ganar sí o sí para salir de la crisis que viven en la tabla de posiciones. Al final, el primer tiempo acabó 0-0 y las emociones de gol quedaron aplazadas para la segunda mitad.

Experto habla de los dos penales reversados por Roldán en el Millonarios vs. América

Wilmar Roldán constantemente está en el foco de acciones polémicas que ocurren, usualmente, en los partidos de fútbol que dirige. Por eso, los expertos en arbitraje le siguen la pista y opinan sobre sus decisiones.

Respecto a las dos penas máximas reversadas por Roldán, una de Millonarios una de América, se refirió el analista arbitral José Borda. Para él, a Wilmar “lo salvó el VAR”.

“En Millonarios vs. América ante el llamado del VAR el árbitro Roldan reversó 2 penaltis, uno, por la mano de Arias de Millos, NO era sancionable porque iba de un rebote y la tenía en posición natural y dos por la Simulación de Castro, Pestaña no lo sujeta, se bota”, señaló Borda.

Contexto: Millonarios tomó radical decisión con Ricardo ‘Gato’ Pérez: confirman quién será su reemplazo

Con todo el picante, el juego entre Millonarios y América se vive a tope en la capital de la República. ¿Habrá emociones en el segundo? Prensa y aficionados esperan que así sea.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncio del F.C. Barcelona sobre el nuevo Camp Nou: expectativa de los hinchas en España

2. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 8 de octubre y horóscopo para los 12 signos

3. Trump bromea con “fusionar” Canadá a EE. UU. tras reunión con el primer ministro Mark Carney

4. Guns N’ Roses en Bogotá: Los momentos más icónicos del show en la capital

5. Denuncian a Giorgia Meloni ante la CPI por complicidad en genocidio en Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

wilmar roldanMillonariosAmérica de Cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.