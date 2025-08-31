Roldán arma controversia: dos rojas, penal que no fue y gol anulado en Nacional vs. Envigado

Atlético Nacional sumó una nueva victoria (1-0) que le permite acomodarse en la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II.

Aunque el conjunto verdolaga no brilló como quisiera su hinchada, consiguió los tres puntos y les dio una alegría en condición de local.

El argentino Juan Bauzá abrió el marcador a los 34 minutos, tanto que ayudó a olvidar lo que había sucedido unos momentos antes.

Sobre la media hora de juego, Wilmar Roldán señaló penal por mano en el área de Envigado y luego corrigió su decisión tras el llamado del VAR.

Juan Bauzá celebrando su gol con Atlético Nacional. | Foto: David Jaramillo

Dos rojas y gol anulado

El panorama se le arregló a Nacional sobre el minuto 39, cuando Roldán expulsó a Didier Dawson como consecuencia de una brutal entrada cerca a la rodilla derecha de Jorman Campuzano.

Los jueces habían dejado seguir la jugada y Envigado metió el gol del empate, pero todo fue invalidado por la acción previa de Dawson.

Como si fuera poco, el equipo visitante se quedó con nueve jugadores tras la doble amarilla recibida por William Hurtado sobre el final del primer tiempo. Esa situación echó al traste todo el planteamiento de Andrés Orozco en busca de dar el batacazo en el Atanasio Girardot.

Al ver que estaba en inferioridad numérica, el cuerpo técnico de Envigado hizo dos cambios para fortalecer su esquema defensivo y se olvidó por completo de las opciones de gol en el arco defendido por David Ospina.

Luis Gómez Palomino y Juan Manuel Quejada entraron con el objetivo poner el cerrojo en el arco envigadeño, mientras Nacional trataba sin éxito de aumentar la cuenta a su favor.

⚽❌¡Se va expulsado un jugador de Envigado por esta entrada al jugador de Nacional!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/hyBN7RDLyX — Win Sports (@WinSportsTV) August 31, 2025

Gandolfi se aferra

Lo cierto es que los locales no volvieron a sufrir el partido y transitaron con tranquilidad hacia una victoria que era clave sobre los papeles.

Gracias a este triunfo, Atlético Nacional escala a la tercera posición del campeonato detrás de Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Aunque la gestión de Javier Gandolfi no termina de convencerlos, los resultados en el torneo local impiden que la dirigencia pueda tomar medidas drásticas.

Luego de la eliminación de Copa Libertadores se llegó a hablar de un relevo en el cuerpo técnico, sin embargo, el presidente Sebastián Arango le dio un espaldarazo de confianza de cara a lo que resta del 2025.

Nacional está dentro de los parcialmente clasificados a cuadrangulares y en la Copa Betplay marcha sobre ruedas tras la goleada del miércoles pasado frente a Deportes Quindío (4-0) en la ida de los octavos de final.

Gandolfi no solo tiene al equipo en la parte alta de la tabla, sino que le ha dado oportunidad a la mayoría de jugadores con los que cuenta en el plantel.