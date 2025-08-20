Atlético Nacional sentencia el futuro de Javier Gandolfi: se conoció la decisión final

Javier Gandolfi continuará como director técnico de Atlético Nacional, a pesar de la derrota contra São Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

SEMANA conoció que la junta directiva respalda su gestión y le dará otra oportunidad en lo que resta del semestre.

Hace unas semanas se dijo que la Copa Libertadores era el examen definitivo para Gandolfi, sin embargo, todo cambió por el desenlace de la serie ante São Paulo.

En la cúpula de Nacional valoran el rendimiento del equipo en ambos partidos y liberan de algunas responsabilidades a Gandolfi.

Desde el club consideran que el rumbo pudo ser distinto si no se cometían errores como los dos penales errados en la ida o la expulsión de Edwin Cardona en el juego de vuelta.

Cabe recordar que Gandolfi tiene contrato con Nacional hasta diciembre de 2026 y para sacarlo tendría que pagar una indemnización de alto costo.

Entre los dueños del cuadro verdolaga todavía hay opiniones divididas sobre el futuro del proyecto, pero confían en la opinión del presidente Sebastián Arango.

Gustavo Fermani, director deportivo de Nacional, es el principal defensor de Gandolfi pese a las críticas que le han caído desde la tribuna.

La idea es que el cuerpo técnico se mantenga hasta el final de este campeonato, a menos que suceda una tragedia como la eliminación prematura en el ‘todos contra todos’ o un mal inicio en cuadrangulares como lo que pasó en el primer semestre.

Aunque cuenta con el respaldo de la junta directiva, Gandolfi tiene que cumplir dos objetivos claros: pelear por el título y clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.

Si no logra el tiquete al torneo internacional, su continuidad como director técnico de Atlético Nacional estaría en peligro.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional | Foto: AFP

Las palabras de Gandolfi

Gandolfi habló en rueda de prensa sobre la eliminación y lamentó que no pudieran conseguir el tiquete pese a dominar momentos clave de la serie.

“Afrontar un partido y tener un gol de vestuario nos afectó los primeros minutos. Llega el empate y lastimosamente nos quedamos con un jugador menos, pero lo manejamos bien ante un rival con tal jerarquía, aunque con 10 hombres también tuvimos situaciones para ganarlo, pero el fútbol no nos premia”, señaló.

Cardona terminó siendo el villano de Nacional, pues falló dos penales en la ida y vio la tarjeta roja en el juego de vuelta. “Esto no es por merecimiento y nosotros no tuvimos la efectividad necesaria para quedarnos con la serie. Este era uno de los objetivos más importantes que teníamos y lastimosamente nos quedamos con las manos vacías a pesar de haber tenido 180 minutos a nuestro favor”, agregó Gandolfi.

“Cada uno deberá afrontar su duelo, esto es de ganar y perder y debemos darle vuelta a la página para el partido del fin de semana”, completó.