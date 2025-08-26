Suscribirse

Atlético Nacional confirmó la lesión exacta que sufrió Matheus Uribe: detalles del parte médico

El equipo hizo oficial el asunto a través de su cuenta oficial de X.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025, 11:29 p. m.
Matheus Uribe en Atlético Nacional.
Matheus Uribe en Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

En el América de Cali vs. Atlético Nacional por la octava jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, el experimentado mediocampista Matheus Uribe sufrió una dura lesión.

El exjugador del Porto de Portugal y de América de México tuvo que ser sustituido en el primer tiempo por el jugador Elkin Rivero, después de torcerse el tobillo en una acción en la que intervenía en zona defensiva.

Contexto: Atlético Nacional suma otro padecimiento: último refuerzo se lesionó y volverá hasta diciembre

“Durante los primeros 30 minutos, Nacional mantuvo el control del encuentro. Al minuto 28 del primer tiempo, se produjo la lesión de Matheus Uribe, el volante saldría sustituido y en su lugar ingresó Elkin Rivero, buscando equilibrio en la mitad y continuidad en el juego por las bandas. América logró empatar al minuto 29, pero el conjunto verde no perdió la calma y siguió proponiendo en el cierre de la primera parte”, reseñó el club paisa en su sitio web.

Tras lo sucedido con Uribe, muchos hinchas de Atlético Nacional se preguntaban por la lesión exacta que tenía.

Este martes, 26 de agosto, la institución antioqueña, al anunciar la lista de jugadores convocados para el partido vs. Deportes Quindío por el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, hizo oficial la lesión de Matheus Uribe.

Esguince del tobillo derecho. Incapacidad, según resultado de estudios”, indicó Atlético Nacional. Se espera conocer los partidos que se perderá el jugador que también estuvo en Qatar.

Siguiendo con el partido de Copa del club, este se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot. No se espera que el escenario se llene, pero sí que haya una buena presencia de hinchas.

“En la jornada del martes 26 de agosto del 2025, Atlético Nacional preparó su entrenamiento en la Sede Deportiva de Guarne; la mañana arrancó con una serie de rondos, dividido en 3 grupos, esto le permite al jugador tener una activación con el fortalecimiento muscular necesario para la competencia”, señaló el equipo.

Contexto: Prensa brasileña hurga en la herida de Atlético Nacional: reacción a la eliminación con São Paulo

“Luego de la activación, en el campo de juego se desarrollaron trabajos de definición, jugadas a balón parado y secuencias de pases en espacio reducido. El equipo se encuentra en buenas condiciones de salud, dispuesto a seguir compitiendo en cada partido de Liga y Copa que enfrentemos”, sentenció, entre otras cosas más. El partido empezará a las 8:30 p.m., hora colombiana.

