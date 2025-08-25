Suscribirse

Atlético Nacional suma otro padecimiento: último refuerzo se lesionó y volverá hasta diciembre

Según informó el cuadro verde en sus redes sociales, el jugador estaría disponible para las finales de la Liga BetPlay 2025-ll.

Redacción Deportes
25 de agosto de 2025, 2:18 p. m.
Jorman Campuzano, Marlos Moreno y César Haydar, algunos de los refuerzos de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2025-ll.
Jorman Campuzano, Marlos Moreno y César Haydar, algunos de los refuerzos de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Prensa Atlético Nacional.

No son días fáciles para Atlético Nacional, y a los complicados resultados deportivos se le suma la lesión de un reciente refuerzo. Se trata de César Haydar, defensor central de 24 años que arribó en junio al cuadro verdolaga.

Atlético Nacional sorprendió con el parte médico de Haydar. Fue en la previa al clásico contra América de Cali, que se jugó el domingo 24 de agosto. Por medio de sus redes sociales, el club antioqueño informó que César estará fuera por 15 semanas.

“César Haydar: lesión muscular bíceps femoral muslo derecho. Incapacidad 15 semanas”, reveló el elenco verdolaga por medio de sus canales oficiales.

Tomando en cuenta que el pate médico del jugador salió en la tarde del 24 de agosto, y con base a lo dicho por Nacional, Haydar volvería al ruedo para la segunda semana de diciembre, es decir, en plenas finales de competencias locales.

Sorpresa causó entre los hinchas verdolagas la larga ausencia que tendrá Haydar. El joven jugador venía teniendo ruedo en partidos de liga, tomando en cuenta que Nacional estaba disputando la Copa Libertadores.

César Haydar, defensor central al servicio de Atlético Nacional.
César Haydar, defensor central al servicio de Atlético Nacional. | Foto: Prensa Atlético Nacional.

César llegó entre bombos y platillos al club dos veces campeón de América. Fue presentado el 18 de julio, y apenas arribó le dijo a los canales oficiales de Nacional: “Muy bonitas las sensaciones, me ha gustado mucho, ha sido todo muy bien. En Colombia todo el mundo sabe qué significa Atlético Nacional. Para ser exitoso en la vida, hay que enfrentar retos”.

Resta esperar qué decisión toma Javier Gandolfi tras la lesión de César Haydar. Además, en ese mismo parte médico, añadieron que Juan Bauzá tiene una “fatiga muscular isquiotibiales”.

Contexto: A Atlético Nacional “le ofrecieron” un técnico multicampeón: expectativa por Javier Gandolfi

Para acabar de completar el panorama, en el clásico ante América, Atlético Nacional sufrió otra dura baja. Se trata del volante Mateus Uribe, con experiencia en Selección Colombia, quien salió llorando tras un duro golpe en su tobillo. Se espera un comunicado oficial sobre su situación.

Atlético Nacional en la tabla

Respecto a los resultados, Atlético Nacional empató 1-1 con América en su visita al Pascual Guerrero. El clásico fue válido por la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-ll, y eso tiene implicaciones directas para ambos en la tabla de posiciones.

Nacional queda sexto en el acumulado con 13 unidades. Está a cuatro del líder, Junior, que sumó su primera caída en lo que va del semestre ante Millonarios en Bogotá (3-0).

Luis Ramos celebrando su gol con América de Cali ante Atlético Nacional
Imagen del clásico entre América de Cali y Atlético Nacional por Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa

América, por el contrario, no levanta cabeza y se estanca en la parte baja de la tabla de posiciones con 5 unidades. Concretamente es 18, y la preocupación entre sus hinchas, por alejarse del grupo de los ocho, empieza a ser inminente.

