Así quedó la tabla de posiciones luego del América vs. Atlético Nacional; los escarlatas se hunden y Millonarios revive

América de Cali y Atlético Nacional protagonizaron el duelo más llamativo de la Liga BetPlay este domingo, 24 de agosto; el encuentro, disputado en el Pascual Guerrero, entregó pocas emociones para ambos bandos y finalmente terminó en tablas.

El marcador parecía abrirlo el cuadro local, pero luego de la revisión del VAR, el tanto anotado al minuto 10 fue invalidado por una falta en ataque.

Las acciones continuaron con un Nacional montado en el terreno de juego y ocho minutos después consiguió abrir el marcador a través de los pies de Alfredo Morelos, quien aprovechó un grosero error en salida del conjunto escarlata.

«América», porque los equipos de fútbol América de Cali 🔴 y Atlético Nacional 🟢 se enfrentan en la fecha 8 de la Liga Colombiana 2025-II.

🏟️ En el Estadio Pascual Guerrero, en Santiago de Cali.

⚽️ Alfredo Morelos anotó el gol del partido (18'):

⏳ https://t.co/8spbgSXPUI — ¡Es tendencia en Colombia 🇨🇴! (@TendenciaEnX) August 25, 2025

América no pasa del empate en casa. | Foto: José Luis Guzmán / El País

Aunque parecía que Nacional iba a seguir derecho, América supo sostener la embestida verdolaga y al minuto 29 Luis Ramos logró igualar el marcador.

El tanto del conjunto escarlata llegó gracias a un lanzamiento de costado de Carrascal, que Ramos impactó de cabeza para vencer al portero David Ospina.

🤩🇵🇪🇨🇴 ¡HAY ‘9’! Gran gol de cabeza de Luis Ramos con América de Cali ante Atlético Nacional. pic.twitter.com/IZY6iVodKl — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 24, 2025

Para la segunda mitad ambas escuadras se vieron un poco más dinámicas, pero el despliegue físico fue mermando la intensidad con la que había comenzado el encuentro.

Con este empate, América suma cinco puntos que lo dejan en la parte baja de la tabla, en una penosa casilla 18. Por las toldas verdes, Nacional suma 13 puntos y queda sembrado en la posición sexta del rentado nacional.

La próxima fecha llevará al conjunto escarlata a visitar a Alianza, mientras que Nacional será local contra el Envigado.

Once Caldas vs. Tolima

El duelo disputado entre el Blanco Blanco y el Deportes Tolima en el Palogrande de Manizales, dejó a la visita como vencedor, lo que le permitió al conjunto pijao escalar en la tabla de posiciones y ubicarse en la tercera posición con 16 unidades.

El Once Caldas sigue sin despegar en la Liga BetPlay. Perdió contra el Deportes Tolima. | Foto: Santiago Álvarez

Por el lado del campeón de América en 2004, en el plano local las cosas no salen bien y ocupa la última posición de la Liga BetPlay con solo tres puntos; sin embargo, la pésima campaña la equilibra con u avance en la Copa Sudamericana donde viene de clasificar a cuartos de final tras eliminar a Huracán de Argentina.

El gol de la visita fue obra de Samuel Velásquez, al minuto 58, y fue suficiente para llevarse los tres puntos de vuelta a Ibagué.

En la próxima fecha, Caldas visitará a Santa Fe, mientras que el Tolima recibirá a Fortaleza, equipo sorpresa del campeonato y que pelea la casilla con el cuadro dela ciudad musical de Colombia.

Unión Magdalena vs. Alianza

El encuentro entre Unión Magdalena y Alianza sorprendió a los locales, quienes venían de ganarle a Millonarios en El Campín.

Fue un duelo de cinco goles, un expulsado y bastantes emociones que solo se pudo definir a favor de Alianza en tiempo de adición.

El marcador lo abrió Ricardo Márquez a los 19 minutos de juego; el empate lo logró Wiston Fernández (53′) y la ventaja para la visita la logró Carlos Lucumí (61′).

El Unión Magdalena cayó en casa contra el Fortaleza | Foto: Montiner Alvis

El 2-2 para Unión Magdalena fue obra de Jannenson Sarmiento al minuto 74 y, cuando todo parecía estar definido con un punto para cada bando, volvió a manifestarse Lucumí al 90+2, para decretar el triunfo a favor del equipo orientado por Hubert Bodhert.

La victoria deja a Alianza en la casilla 12, con 9 puntos, y al Unión Magdalena un escalón más abajo con 8 unidades.

Junior sigue líder de la Liga BetPlay

El liderato del campeonato sigue en manos del Junior de Barranquilla, pese a haber perdido su invicto con Millonarios, en El Campín.

Millonarios vs. Junior por la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Los capitalinos se sacudieron de una mala racha y vencieron 3-0 a los barranquilleros, que se vieron sorprendidos con la cara que mostró el cuadro que ahora es dirigido por Hernán Torres.