Luis Díaz se confesó sobre jugador del Bayern Múnich: soltó recado que sorprendió

Luis Díaz hoy por hoy se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Bayern Múnich. El colombiano llegó procedente del Liverpool a cambio de una cifra que ronda los 75 millones de euros.

El alto precio lo deja con el listón alto, ya que deberá demostrar con su talento que no fue una cifra descabellada la que los bávaros pagaron por él.

El extremo izquierdo ha caído muy bien al interior del plantel y se ha integrado de gran forma, por lo que ya cuenta con varios amigos.

El colombiano ha recibido un gran apoyo por parte de los hinchas. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Recientemente, Díaz habló de cómo se siente en sus primeros días en el Bayern y lanzó una confesión sobre un jugador que llamó la atención a más de uno.

"Es un orgullo ser parte de este club y jugar con jugadores increíbles como Harry (Kane), al que ya lo conocía también desde hace muchísimo tiempo“, señaló.

Sobre el inglés destacó que le parece “espectacular” compartir cancha con él, lo definió como un futbolista con el que cualquiera se puede entender. “Tú solo necesitas un movimiento para entenderte”, dijo.

Sin embargo, lo que sorprendió fue las palabras que tuvo para Michael Olise, un futbolista de tan solo 23 años que ya se encuentra en la élite del deporte más importante del mundo.

“Jugó también ahí en la Premier League. (...) Con Olise me identifico mucho, porque tiene ese uno contra uno que te cambia partidos“, reveló.

El colombiano se ha entendido de la mejor manera con varios de sus compañeros. | Foto: Getty Images

En general, el guajiro afirmó que se siente muy feliz de estar rodeado de deportistas con tanto talento y que dejan muy en alto el nombre de uno de los clubes más importantes del mundo. “Estoy muy feliz de compartir con jugadores de tanta calidad”, señaló.

Por otra parte, Lucho manifestó que las altas expectativas que siempre genera el Bayern fue uno de los motivos por los que decidió salir de Anfield y llegar al Allianz Arena.

Díaz explicó que no se trata de un equipo desconocido para él, ya que lo seguía muy de cerca, por lo que calificó como un “orgullo” que se interesaran por ficharlo.

“Que creyeran en mí de esa manera era un plus súper importante para yo elegirlos y ser parte de ellos. (...) Es un club que ha ganado todo a nivel internacional, entonces para mí es un reto muy grande ser parte de este equipo”, agregó.

Por lo mismo, el delantero sabe que tiene una presión muy grande, pero muy a su estilo se comprometió a dar todo de sí para seguir ganando títulos y quedar en la historia de los bávaros.

El número 14 no ocultó lo contento que se encuentra con esta nueva etapa que está viviendo en Alemania. “Muy feliz por ser parte de este gran club”, sostuvo.

“Ojalá sigamos de esta manera, comenzamos muy bien, vamos a tratar de seguir trabajando de igual manera para tener un comienzo increíble”, complementó.