Luis Díaz tuvo un día atípico en el Bayern Múnich. El colombiano participó en la bienvenida del club al Oktoberfest y lo hicieron vestirse en lederhosen.

Lucho aprovechó la ocasión para demostrar sus dotes tocando el acordeón. Aunque es un instrumento muy arraigado a su pueblo natal, fue algo nuevo para él y le sacó más de una sonrisa durante la sesión de fotos.

Cabe recordar que su padre, Luis Manuel Díaz, está incursionando como cantante vallenato y de ahí puede venir la vena musical de la familia.

Lo cierto es que Lucho se lo tomó con la alegría que lo caracteriza y dejó sorprendidos a los miembros del departamento de comunicaciones del Bayern Múnich, que no dudaron dos veces en subir el video a redes sociales.

¿Qué es el ‘lederhosen’?

Aparte del acordeón, Luis Díaz tuvo que cambiar su vestimenta para la ocasión y lució como un alemán más del equipo al lado de leyendas como Manuel Neuer o Joshua Kimmich.

El lederhosen es una de las prendas más tradicionales y emblemáticas de la cultura bávara en Alemania, especialmente asociada a la región de Baviera y al Tirol. Se trata de un pantalón corto de cuero, generalmente de gamuza o piel de ciervo, que en su origen era utilizado por campesinos y trabajadores rurales debido a su resistencia y durabilidad.

Con el paso del tiempo, el lederhosen dejó de ser solo una prenda de trabajo y pasó a convertirse en símbolo de identidad cultural. Hoy es inseparable de celebraciones como el Oktoberfest en Múnich, donde hombres de todas las edades lo lucen acompañado de tirantes bordados, camisa a cuadros, calcetas altas y zapatos rústicos.

Su función ya no es la de vestir a los campesinos, sino representar con orgullo la herencia bávara, uniendo tradición, folclore y sentido de pertenencia. De hecho, portar un lederhosen en las fiestas populares es casi un requisito para vivir la experiencia auténtica durante esta época.

Jonathan Tah junto a Luis Díaz en las fotos para el Oktoberfest | Foto: Getty Images for Paulaner

Contento en Alemania

Este compromiso comercial hace parte de lo firmado en el contrato al momento de su fichaje. Incluso a James Rodríguez le tocó vestirse de lederhosen cuando estuvo jugando en el Bayern Múnich, una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años.

Lo cierto es que Lucho está atravesando un momento inmejorable en su paso por el Bayern. El fin de semana marcó su primer gol y levantó el trofeo de la Supercopa de Alemania, siendo una de las figuras del partido ante Stuttgart.

"La verdad me siento muy feliz, fue mi primer gol, el primer trofeo con el equipo, así que todo lo sucedido el fin de semana es maravilloso", indicó el guajiro.

Aunque recibió críticas por lo hecho en los partidos de pretemporada, todo se revirtió cuando llegó la hora del debut oficial.