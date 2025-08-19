Leyenda se echa para atrás con Luis Díaz en Bayern Múnich: todo cambió tras su primer gol

Fue que cayera el primer gol de Luis Díaz en el Bayern Múnich para que empezara a despejar todas las dudas que existían sobre él en Alemania.

Hace un par de días Lothar Matthäus, leyenda del cuadro bávaro, había criticado al club por el valor que pagó por el de la Selección Colombia.

Aunque en un primer momento fue así, ahora se echó para atrás al aseverar que ve al guajiro como un “absoluto refuerzo”.

Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich. | Foto: Getty Images via AFP

De acuerdo con sus declaraciones más recientes, el histórico cambió la percepción y confrontó lo dicho por Harry Kane, delantero del Bayern.

“No he entendido del todo que declaraba (Kane) sobre que la plantilla de este año es una de las más reducidas en las que ha jugado”, apuntaba de las declaraciones del inglés.

Justo después de esto es que fue más amable con la incorporación de Lucho: "Díaz y Tah son absolutos refuerzos”.

“En el centro del campo también se ha incorporado Tom Bischof, un jugador realmente bueno”, sumó de otro recién llegado.

Esto no era lo que había dicho en principio Matthäus del cafetero. Por la edad del colombiano, le señaló fuertemente ante la dirigencia de Bayern.

“Díaz ya tiene 28 años, mientras que Nick Woltemade solo tiene 23″, sugería, mientras ponía otro nombre sobre la mesa para poner a consideración.

“Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz”, decía, poniendo en duda la decisión de la cúpula del Bayern.

Luis Díaz tras el amistoso de Bayern Múnich vs. Grasshoper. | Foto: FC Bayern via Getty Images

“Si uno fuera malo, podría preguntarse: ¿por qué el Bayern no tiene esa confianza en Woltemade, que ya se ha comprometido con el FCB?”, anexaba.

Aunque fue evidente que cuestionó a Díaz, también le reconoció algunas de las cosas con las que venía de Liverpool.

“Ha demostrado su calidad en la Premier League. Es rápido y potente en las entradas. Bayern vuelve a tener más opciones en ataque", lo ponía como chance para la elección de los nombres del entrenador, Vincent Kompany.

Sobre dónde ubicarlo apuntaba a que “jugó de extremo izquierdo, mediocampista ofensivo y segunda punta en el Liverpool. Podría jugar por detrás de Kane en el Bayern, al igual que Gnabry u Olise”.

Para terminar, Lothar creyó que se le debía dar solo una responsabilidad: “Pero si Díaz cuesta 75 millones de euros, debería ser fijo en una posición”.

En el último tiempo, Arne Slot -en el balompié inglés- también disputó como delantero centro, a falta de uno de peso que no tenía Liverpool.

En Bayern arropan a Díaz

Harry Kane es el referente del área del Bayern y en los últimos días se ha visto conforme de tener a Lucho como compañero al ataque.

“Creo que su mayor activo, y probablemente lo que será grandioso para nosotros este año, es el hecho de que marca goles como lo hizo en la Supercopa de Alemania”, señaló tras lo sucedido el sábado pasado.

Luis Díaz recibe la felicitación por el primer gol en Bayern Múnich | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

“Se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene una gran definición”, resaltó.