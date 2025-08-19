Haber marcado en su primer partido oficial con Bayern Múnich pudo tratarse para Luis Díaz de un descanso de la presión de los primeros días en Alemania.

Esto no fue así; por el contrario, más exigencias se le han puesto encima al guajiro tras darle el título de la Supercopa a los suyos.

Harry Kane, uno de los atacantes con los que hace tridente el guajiro, habló del papel que debería tener el colombiano en la temporada que está por empezar.

En principio hizo referencia a las características que ve del colombiano, a la vez que resaltó su poderío goleador.

“Creo que su mayor activo, y probablemente lo que será grandioso para nosotros este año, es el hecho de que marca goles como lo hizo en la Supercopa de Alemania”, apuntó el inglés.

Resaltándole más características sumó: “Se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene una gran definición”.

Pero fue a la hora de dar una cifra de tantos que ve viable para Lucho, que no tuvo contemplación para dar una cifra.

Harry Kane y Luis Díaz comparten en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

“Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada. El gol fue una gran carrera, una gran definición”, aseveró poniendo la vara alta al guajiro.

Dicho pensar en Bayern Múnich lo haría estar cerca, o superar, en caso de que sean veinte, las mejores estadísticas que ya logró en Liverpool.

Durante los dos últimos años con los reds, el colombiano llegó al fin del año a sumar cifras con doble dígito para su cuenta personal de goles.

En el año 2024/2024 hizo 13 anotaciones, mientras que en su campaña de despedida fue en aumento y acabó con 17.

Si bien este primer año con los alemanes podría ser de adaptación, el buen inicio de la nueva campaña es lo que ha hecho que genere ilusión como lo dejó ver Kane.

En medio de los festejos por la obtención del primer título del año, Harry ya había dado su impresión de la actuación del guajiro.

“Creo que se puede ver ya lo que nos aporta”, destacó Kane, autor del segundo gol del Bayern en la victoria 2-1 en Stuttgart ante el equipo local.

“Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él”, apuntó.

“Soñarlo imposible”

Bastante emocionado ante las cámaras, el nacido en Barracas, La Guajira apuntó a que “soñarlo imposible. Mejor no podría haber sido”.

“Feliz por haber anotado mi primer gol con Bayern, por ayudar a conseguir un título”, dijo luego de la consecución de la Supercopa ante Stuttgart.

Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

Siguiendo con los reconocimientos personales y grupales por lo hecho, dijo abiertamente que se trazó destacar en el primer juego oficial.

"Era especial este partido y se tornará súper importante para mí y para mi vida. Muy contento por el equipo, se trabajó de buena manera", apuntó el guajiro.

Después de haber logrado bautizarse en el arco rival, ahora se viene hacerlo pero en la liga loca alemana; la Bundesliga.