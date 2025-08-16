A Luis Díaz le bastó nada más estar jugando su primer partido oficial con Bayern Múnich para celebrar el bautizo de gol en Alemania.

Ya había estado cerca de abrir su cuenta en su nuevo club en los partidos amistosos, pero se guardó para el juego de la Supercopa del país bávaro ante Stuttgard.

Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

Sobre el minuto 77 el guajiro acompañó un ataque de los suyos para posicionarse en el área rival. Allí recibió un centro medido que impactó de cabeza y celebró.

En medio del festejo hizo un tributo a su excompañero fallecido, Diogo Jota.

Haciendo la celebración que el luso realizaba mientras permaneció en Liverpool, el colombiano le dedicó tras el fallecimiento inesperado en un accidente de tránsito.

¡¡DEBUT GOLEADOR DE LUCHO DÍAZ EN BAYERN MUNICH!! ¡¡EL GOL QUE PUEDE VALER LA SUPERCOPA DE ALEMANIA PARA BAYERN MUNICH!!



📺 La #Supercup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ifGWhrP6cG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Gol para el título en Alemania

Estreno inmejorable para el guajiro en la disciplina del Bayern Múnich.

Vincent Kompany, su técnico, lo utilizó desde el arranque en el juego por el primer título de la nueva campaña 2025/2026.

Con una calificación de 7.5 puntos, el nacido en Barracas, La Guajira pudo quedar en el top 5 de los de mejor rendimiento para los suyos.

Solo fue superado por el inglés Harry Kane, quien puntuó un valor de 7.9 unidades.

Entre las intervenciones más importantes aparte del gol estuvo el 90% de los pases completados, así como el 25% de los regates ejecutados y 55 toques de balón.

Este era el inicio que era esperado para Lucho, pues algunas críticas habían caído sobre él por goles casi cantados en los juegos de preparación contra Lyon y Grasshopper.

Dicho tanto disipa las dudas que se habían puesto sobre el atacante nacional, justo antes del arranque del torneo local, la Bundesliga.

Fue para el histórico cuadro rojo el onceavo trofeo de este tipo en Alemania. El más reciente había sido hace tres años (2022).

Ahora el nuevo objetivo del Bayern será ir por la conquista de Bundesliga, pero además a esto le sumará ser protagonista de la Champions League.

En lo corrido de la historia del certamen más importante del Viejo Continente han ganado en seis oportunidades. El más reciente lo pudieron obtener en la campaña 2019/2020.

Cumpliendo las expectativas a Kompany

Un día antes, en medio de la rueda de prensa previa al juego de este sábado, el entrenador de Lucho le auguró que en Supercopa se viera su mejor versión.

“Espero que mañana demuestre lo bien que ha trabajado con nosotros en sus primeras semanas”, decía el estratega belga.

Luis Díaz siendo dirigido por Vincent Kompany | Foto: AFP

Bastante satisfecho por lo visto de Díaz en las prácticas, el entrenador decía: “La energía que demuestra a diario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es contagiosa”.

Apuntando alto en los torneos alemanes, así como la Champions League, aseveró que las esperanzas estaba en Lucho, pues querían “dar un paso más, lo que podría llevarnos a un éxito aún mayor”.