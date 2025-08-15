Vincent Kompany no soportó las críticas contra Luis Díaz: lanzó recado a la prensa alemana

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, le bajó los humos a la prensa alemana y defendió a Luis Díaz de las críticas que le cayeron por los goles fallados en el amistoso ante Grasshoper.

El estratega belga destacó el aporte de Lucho en los entrenamientos y desmintió que tenga dudas sobre haber pagado 75 millones de euros por su fichaje.

“Espero que mañana demuestre lo bien que ha trabajado con nosotros en sus primeras semanas. La energía que demuestra a diario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es contagiosa”, apuntó en entrevista con Sky Sports.

A Lucho le dieron palo por su desempeño en los últimos amistosos, específicamente en los partidos ante Tottenham y Grasshoper. De hecho, algunas voces piensan que fue demasiado el dinero que gastaron en un jugador de 28 años.

Kompany piensa todo lo contrario. “Nos nutre de esta energía que fue clave para ganar la Bundesliga el año pasado”, agregó el DT.

“Con Lucho, queremos dar un paso más, lo que podría llevarnos a un éxito aún mayor. Hasta ahora, ha demostrado que podemos tener grandes esperanzas“, sentenció.

Luis Díaz se lamenta tras una ocasión perdida en Bayern vs. Tottenham | Foto: AFP

Luis Díaz va por su primer título

La gran prueba para Luis Díaz será este sábado, disputando la Supercopa de Alemania contra Sttutgart. La idea es que salga en el once titular y demuestre que tiene las capacidades para brillar junto a jugadores ya consolidados en el equipo como Michael Olise o Harry Kane.

“Al observar lo que han logrado los chicos en tan poco tiempo, solo se puede decir: Han dado todos los pasos correctamente hasta ahora. El paso más importante es, por supuesto, el partido de mañana contra el Stuttgart . No solo esperamos, sino que también creemos, que podemos estar preparados física y, sobre todo, mentalmente, incluso sin una preparación óptima”, analizó Kompany.

Bayern Múnich tiene menos de un mes de entrenamientos y ya disputará una final que podría marcar el rumbo de la presente temporada.

"Es la primera vez que nos encontramos en una situación así, pero lo que han hecho los chicos hasta ahora me permite decir: No hay excusas, simplemente darlo todo e intentar ganar el partido y conseguir el primer título“, aseguró.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich | Foto: AP

Calma con los jóvenes

Hinchas y periodistas están pidiendo que se le de oportunidad a los jóvenes que brillaron en pretemporada, pero Kompany considera apresurado ponerles toda la responsabilidad sobre los hombros.

“Para mí es importante decir: tenemos que apoyar adecuadamente a los jóvenes. No tiene sentido que jueguen diez partidos y luego no tengan una carrera en el Bayern. Tenemos que construir eso con calma”, señaló.