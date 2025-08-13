Suscribirse

Luis Díaz no era el único plan del Bayern Múnich: el guajiro le ganó el fichaje a esta superestrella mundial

Aunque sea el jugador top para Bayern Múnich en el mercado de pases, Luis Díaz tenía competencia: un joven español que se peleaban varios clubes.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 12:11 a. m.
Luis Díaz le ganó el lugar en Bayern Múnich a un reconocido jugador español.
Luis Díaz le ganó el lugar en Bayern Múnich a un reconocido jugador español. | Foto: Izq: AP / Der: Getty Images.

Cada día que pasa es una oportunidad más para conocer detalles sobre la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich. El guajiro fue oficializado por el cuadro alemán el pasado 31 de julio, y firmó un contrato hasta junio de 2029.

Díaz asoma como la gran contratación del Bayern para la próxima temporada. Sin embargo, ya se supo que el colombiano no era el único plan del equipo en cuanto a fichaje estrella, al contrario, le ganó el lugar a una superestrella mundial.

Según reporta Sport Bild, que dialogó con Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, el cuadro bávaro también tenía en carpeta a Nico Williams, joya española de 23 años que finalmente decidió renovar con Athletic Club de su país.

“Nombres como Nico Williams (23 años/Athletic Bilbao) y Jamie Gittens (21 años/ahora Chelsea) también estaban en la lista de candidatos”, cuenta el medio referenciado. En ambos casos se trata de futbolistas más jóvenes que Díaz, quien tiene 28 años.

Athletic Bilbao's Nico Williams celebrates after scoring his side's opening goal during the Europa League round of 16 second leg soccer match between Athletic Bilbao and AS Roma at the San Mames stadium in Bilbao, Spain, Thursday, March 13, 2025. (AP Photo/Miguel Oses)
Nico Williams, jugador del Athletic Club. | Foto: AP
Contexto: Prensa alemana le da palo a Luis Díaz, tras gol cantado que falló: “Liverpool se ríe”

¿Por qué la llegada de Nico Williams no prosperó al Bayern Múnich?

No solo Bayern Múnich habría estado detrás de los servicios de Williams, también equipos como Barcelona deseaban tener en sus filas al joven jugador. Sin embargo, parece que la parte económica frenó todo.

“El Bayern había explorado la opción de Williams. Según informes, su agente exigió inicialmente una tarifa garantizada de 10 millones de euros netos por su jugador antes de sentarse a negociar con el Bayern”, cuenta Sport Bild.

Caso contrario, parece que Luis Díaz no puso traba alguna para llegar a Bayern Múnich, al contrario, habría mostrado optimismo desde la primera vez que lo contactaron.

“Tras la primera videollamada, lo tenía claro: Díaz estaba decidido a fichar por el Bayern de Múnich, incluso prefiriendo el club muniqués al Barcelona. A partir de ese momento, solo faltaba llegar a un acuerdo con el Liverpool”, aclaran.

Cabe recordar que la prensa española daba como un hecho la llegada de Luis Díaz a Barcelona. El guajiro habría esperado mucho tiempo una renovación por parte de Liverpool, que no llegó, y los culés serían el destino ideal por su confesa afinidad con dicha institución. Sin embargo, no se dio.

“Basándome en la experiencia adquirida en estas conversaciones, puedo decir: cualquiera que afirme que el FC Bayern ha perdido su atractivo internacional para las grandes estrellas, no conoce el mercado”, dijo Eberl en el medio referenciado.

Primer partido de Luis Díaz que será transmitido en Colombia
Luis Díaz ahora brilla con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images via AFP

Y cerró su idea: “El FC Bayern fichará a cualquier jugador si está dispuesto a pagar el precio que piden. Pero solo lo haremos si estamos completamente convencidos, como en el caso de Luis Díaz”.

