Deportes
Bayern Múnich tomó nueva postura con Luis Díaz: última decisión ya es oficial
El equipo alemán hizo el anuncio a través de sus diferentes redes sociales.
Este martes, 12 de agosto, Bayern Múnich de Alemania se enfrenta en un partido amistoso con Grasshopper Club Zürich de Suiza, de cara a lo que será el inicio de una nueva temporada.
Este es otro compromiso preparatorio para lo que será la Bundesliga y la misma Uefa Champions League. En el primer torneo, el equipo bávaro es favorito a ser campeón y, en el segundo, es candidato a ser semifinalista.
“La última prueba del FC Bayern, antes de afrontar el primer partido oficial el sábado en la Franz-Beckenbauer-Supercup contra el VfB Stuttgart, llegará (este) martes 12 de agosto ante el Grasshopper Club Zürich en el Estadio Letzigrund. El objetivo de Vincent Kompany y sus hombres está claro: limar los últimos detalles antes de que empiece lo serio”, señaló el club en su sitio web.
“Tras las victorias frente al Olympique Lyon (2-1) y en la Telekom Cup frente al Tottenham Hotspur (4-0), ambos disputados en el Allianz Arena, el Bayern afronta su primer amistoso como visitante en este ajetreado verano. En un Stadion Letzigrund repleto esperará el 27 veces campeón de Liga suiza (19 copas) Grasshopers. En las filas del combinado helvético destaca la presencia de los cedidos por el FC Bayern Lovro Zvonarek y Jonathan Asp Jensen”, añadió.
Servus aus Zürich! 🇨🇭👋#GCZFCB #packmas pic.twitter.com/BO89yu1JdH— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2025
Este es un cotejo en el que el colombiano Luis Fernando Díaz puede marcar su primer gol con los colores del Bayern Múnich. A propósito del guajiro, sobre este se tomó una nueva postura.
La última decisión del Bayern Múnich con Lucho es para este mismo amistoso. Se eligió al exjugador del Liverpool de Inglaterra como suplente y no como titular, como muchos esperaban.
Unsere 𝐗𝐈 für den Härtetest in Zürich! 📄👇#FCBayern #GCZFCB #packmas pic.twitter.com/csok9DnvNJ— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2025
Esta decisión del entrenador belga Vincent Kompany no se toma como negativa, ya que varios de los habituales titulares también acompañan a Luis Díaz en el banco de suplentes.
Se espera, de igual manera, que la estrella de la Selección Colombia de Mayores ingrese en el segundo tiempo. Asimismo, se espera que el colombiano tenga una buena presentación.
Después de este partido, Bayern Múnich tendrá que afrontar la gran final de la Supercopa de Alemania, en la que pinta como favorito para levantar el primer título de la temporada.
“El sábado, el Bayern afrontará el primer partido oficial de la temporada, la Franz-Beckenbauer-Supercup (Supercopa alemana) ante el VfB Stuttgart. Para ella, lleva semanas preparándose táctica y físicamente, el conjunto muniqués, como quedó demostrado en los dos últimos entrenamientos a puerta abierta con más de 2500 aficionados por sesión”, sentenció la institución.