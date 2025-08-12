El lunes 11 de agosto se dio a conocer que una de las figuras del Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, partirá rumbo a Al Nassr de Arabia Saudita.

Se trata del reconocido atacante francés Kingsley Coman, de 29 años. El galo, que supo dejar una considerable huella en la escuadra teutona, ahora compartirá equipo con el astro luso Cristiano Ronaldo.

Ante la inminente salida del jugador, reaccionó la prensa alemana. “¡El traspaso de Kingsley Coman (29) del FC Bayern al club de Ronaldo, Al-Nassr, se ha completado!“, reseñó Bild.

“El club saudí pagará al Múnich unos 30 millones de euros como precio de transferencia, bonificaciones incluidas”, añadió el medio, uno de los más importantes de Alemania.

Won us 2018 the Bundesliga on last Matchday

Won us 2018 the Supercup

Won us 2019 the DFB Pokal

Won us 2020 the Champions league with a MOTM performance

Won us 2023 he Bundesliga on last Matchday



29 titles in 10 years. Kingsley Coman what a success story, a true legend 🤴🏾 pic.twitter.com/R2sH5SroLm — Garçon🇨🇩 (@garcon29__) August 11, 2025

Bild afirma que con la salida de Kingsley Coman es posible que se abra la chance de que Bayern Múnich realice otro importante movimiento en este mercado de fichajes en el ‘viejo continente’.

“La salida libera fondos del Bayern de Múnich para un posible fichaje de la estrella del Stuttgart, Nick Woltemade (23 años). A mediados de julio, el club muniqués ofreció una tarifa fija de 50 millones de euros, más 5 millones en primas. El VfB se ha mantenido firme hasta el momento, rechazando la oferta de plano. Es posible que los esfuerzos por fichar a Woltemade estén cobrando impulso”, señala.

El portal también escribió sobre el tremendo dineral que ganaría el atacante francés en Al Nassr, donde supieron jugar los colombianos David Ospina y Jhon Jáder Durán.

“Coman podría ganar entre 20 y 25 millones de euros netos al año en Arabia Saudí, más del doble de su salario actual en el Bayern, que se dice ronda los 17 millones de euros brutos. Una suma desorbitada que hizo que el francés considerara la posibilidad, a pesar de que ya había decidido quedarse en el Bayern hacía unas semanas”, asegura.

Kingsley Coman con el Bayern. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luis Díaz, entonces, pierde otro de sus compañeros en Bayern Múnich. Vale recordar que hace algunos días se oficializó la salida de Thomas Müller, quien se fue a la MLS.