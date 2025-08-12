Suscribirse

Deportes

Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

Este jugador, oficialmente, no compartirá en cancha con Luis Díaz.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 1:52 p. m.
Luis Díaz en práctica con Bayern.
Luis Díaz en práctica con Bayern. | Foto: Getty Images

El lunes 11 de agosto se dio a conocer que una de las figuras del Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, partirá rumbo a Al Nassr de Arabia Saudita.

Se trata del reconocido atacante francés Kingsley Coman, de 29 años. El galo, que supo dejar una considerable huella en la escuadra teutona, ahora compartirá equipo con el astro luso Cristiano Ronaldo.

Contexto: Cambian de lugar a Luis Díaz en Bayern Múnich: video del entrenamiento mostró cómo le fue

Ante la inminente salida del jugador, reaccionó la prensa alemana. “¡El traspaso de Kingsley Coman (29) del FC Bayern al club de Ronaldo, Al-Nassr, se ha completado!“, reseñó Bild.

“El club saudí pagará al Múnich unos 30 millones de euros como precio de transferencia, bonificaciones incluidas”, añadió el medio, uno de los más importantes de Alemania.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Bild afirma que con la salida de Kingsley Coman es posible que se abra la chance de que Bayern Múnich realice otro importante movimiento en este mercado de fichajes en el ‘viejo continente’.

La salida libera fondos del Bayern de Múnich para un posible fichaje de la estrella del Stuttgart, Nick Woltemade (23 años). A mediados de julio, el club muniqués ofreció una tarifa fija de 50 millones de euros, más 5 millones en primas. El VfB se ha mantenido firme hasta el momento, rechazando la oferta de plano. Es posible que los esfuerzos por fichar a Woltemade estén cobrando impulso”, señala.

Contexto: Luis Díaz: ¿cuándo será su primer partido oficial con el Bayern Múnich?

El portal también escribió sobre el tremendo dineral que ganaría el atacante francés en Al Nassr, donde supieron jugar los colombianos David Ospina y Jhon Jáder Durán.

Coman podría ganar entre 20 y 25 millones de euros netos al año en Arabia Saudí, más del doble de su salario actual en el Bayern, que se dice ronda los 17 millones de euros brutos. Una suma desorbitada que hizo que el francés considerara la posibilidad, a pesar de que ya había decidido quedarse en el Bayern hacía unas semanas”, asegura.

Kingsley Coman se formó en el PSG y luego pasó a al Juventus antes de ser fichado por el Bayern Múnich (Photo by Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)
Kingsley Coman con el Bayern. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luis Díaz, entonces, pierde otro de sus compañeros en Bayern Múnich. Vale recordar que hace algunos días se oficializó la salida de Thomas Müller, quien se fue a la MLS.

“El Vancouver Whitecaps FC anunció el miércoles (6 de agosto) la incorporación de uno de los jugadores más laureados de todos los tiempos, el legendario mediocampista ofensivo alemán Thomas Müller. El astro del FC Bayern Múnich ha firmado por lo que resta de la temporada 2025 e incluye una opción de Jugador Franquicia para 2026″, comunicó su nuevo club.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

2. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

3. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

4. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

5. Juan Pablo Raba tuvo sentido gesto con Miguel Uribe Turbay, pese a no conocerse; dejó contundente mensaje: “Qué dolor tan grande”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

prensaAlemaniaBayern MúnichLuis DíazEuropa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.