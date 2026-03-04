Deportes

Esto dice la prensa de Portugal de Luis Javier Suárez: partido con Porto los puso a hablar

Alcanzar los 30 goles en la temporada hizo que los medios más importantes le dedicaran páginas en su edición del miércoles. Su racha alivia a la Selección Colombia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

4 de marzo de 2026, 12:20 p. m.
Luis Javier Suárez alcanzó la línea de los 30 goles con Sporting de Lisboa ante Porto.
Luis Javier Suárez alcanzó la línea de los 30 goles con Sporting de Lisboa ante Porto. Foto: Getty Images

Sporting de Lisboa se impuso 1-0 al FC Porto en la Copa de Portugal. El encargado de desequilibrar el marcador fue Suárez, quien al minuto 62 convirtió desde el punto penal para sellar la victoria.

Con ese tanto, el delantero colombiano alcanzó la destacada cifra de 30 goles en la temporada 2025/2026, números que respaldan su constancia a lo largo de 38 compromisos disputados.

Al comparar su rendimiento con las demás alternativas que podría considerar Néstor Lorenzo, el samario marca una clara diferencia sobre nombres como Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré o Jhon Jáder Durán, imponiéndose con amplitud en la comparación.

Luis Javier Suárez luego de marcarle al Porto en la Copa de Portugal.
Luis Javier Suárez luego de marcarle al Porto en la Copa de Portugal. Foto: Sporting CP

Prensa de Portugal pone a Suárez en primera plana

Se ha vuelto habitual que Luis Suárez se gane un lugar en las portadas de los medios deportivos más importantes del fútbol luso. Esta vez, y tras anotar una vez más en lo corrido de la temporada Récord y A Bola, le destacaron en sus artículos.

