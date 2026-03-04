Esto dice la prensa de Portugal de Luis Javier Suárez: partido con Porto los puso a hablar

Sporting de Lisboa se impuso 1-0 al FC Porto en la Copa de Portugal. El encargado de desequilibrar el marcador fue Suárez, quien al minuto 62 convirtió desde el punto penal para sellar la victoria.

Con ese tanto, el delantero colombiano alcanzó la destacada cifra de 30 goles en la temporada 2025/2026, números que respaldan su constancia a lo largo de 38 compromisos disputados.

Al comparar su rendimiento con las demás alternativas que podría considerar Néstor Lorenzo, el samario marca una clara diferencia sobre nombres como Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré o Jhon Jáder Durán, imponiéndose con amplitud en la comparación.

Luis Javier Suárez luego de marcarle al Porto en la Copa de Portugal. Foto: Sporting CP

Prensa de Portugal pone a Suárez en primera plana

Se ha vuelto habitual que Luis Suárez se gane un lugar en las portadas de los medios deportivos más importantes del fútbol luso. Esta vez, y tras anotar una vez más en lo corrido de la temporada Récord y A Bola, le destacaron en sus artículos.

Diario Récord de Portugal le destacó al nacido en Santa Marta su efectividad con Sporting de Lisboa.

“Un buen delantero no necesita grandes oportunidades para marcar la diferencia; eso mismo fue lo que Luis Suárez demostró en el clásico. Solo intentó dos remates y en uno de ellos hizo el gol que puso fin a la mala racha de los leones esta temporada contra los dragones", señalaron en la nota dedicada a Suárez.

También rescataron de Lucho que fuese quien produjo la acción de penal, a la par de haberse encargado de anotarlo para sacar su equipo vencedor en el clásico con Porto.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

“Además, fue de “Lucho” que nació la jugada que originó el desequilibrio antes del penalti para los locales. En un partido en el que sostuvo muchos duelos con los centrales del FC Porto e incluso intentó una vaselina, el jugador con la camiseta 97 mostró frialdad en el último tercio. Desde el punto de los once metros no falló y pidió “calma” a los aficionados”, mencionaron.

Sobre las cifras que acumula hasta ahora, el citado medio califica lo de Luis como “histórico” y una racha destacada al ser su primer año en Portugal.

“Décimo quinta victoria consecutiva en el José Alvalade, Suárez llega a 30 goles. Luis Suárez sigue en racha, habiendo llegado a su gol número 30 con la camiseta del Sporting en 38 partidos. El delantero colombiano, de 28 años, marcó por cuarto partido consecutivo e igualó su mejor racha", precisaron.

“También hizo historia, convirtiéndose en el octavo jugador en alcanzar tres decenas de goles en una temporada con el club, después de Peyroteo, Puglia, Manuel Fernandes, Paulinho Cascavel, Jardel, Bas Dost y Gyökeres”, aplaudiernon del número 27.

Marcou outra vez… 🇨🇴



Luis Suárez fez o seu 3️⃣0️⃣.º golo da época e deu a vitória aos Leões 🦁 pic.twitter.com/E0nLdRUf3c — Sporting CP (@SportingCP) March 4, 2026

A Bola también se tomó el tiempo de analizar el partido del colombiano al que le puso el calificativo de “luchador incansable”.

“Mejoró en la segunda parte: participó en el penalti y marcó con una serenidad ejemplar, engañando a Diogo Costa. Alcanzó los 30 goles en la temporada. Combativo, decisivo y crucial para el resultado”, completaron.