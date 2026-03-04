Deportes

Por este video piden la suspensión de Luis Javier Suárez: directivo se quejó de sus gestos

El goleador colombiano volvió a marcar en la victoria del Sporting de Lisboa sobre FC Porto en las semifinales de la Copa de Portugal.

Redacción Deportes
4 de marzo de 2026, 9:15 a. m.
Luis Javier Suárez está en el 'ojo del huracán' por un video que salió en la transmisión oficial.
Luis Javier Suárez está en el 'ojo del huracán' por un video que salió en la transmisión oficial. Foto: RTP Internacional

Luis Javier Suárez marcó en la victoria del Sporting de Lisboa sobre FC Porto (1-0) y sueña con clasificar a la final de la Copa de Portugal.

El goleador colombiano convirtió de penal y le dio la ventaja a los leones para el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio do Dragão a finales de abril.

Aunque Suárez no recibió ni siquiera una tarjeta amarilla en la ida, podría perderse el otro partido si prospera la queja formal que anunció el presidente de Porto, Andre Vilas-Boas, por un video que se hizo viral en las redes sociales donde el samario le hace gestos a la cámara de la transmisión oficial.

Luis Suárez acaba de llamar ladrón al árbitro Cláudio Pereira, con gestos claramente visibles para todas las cámaras de televisión”, expresó el directivo ante la prensa. Vilas-Boas considera importante “saber si Luis Suárez también recibirá una suspensión de cuatro partidos o si la liga portuguesa puede compararse con la de China”.

Desleal patada a Luis Javier Suárez: se molestó, protestó y temió por el Mundial 2026

El presidente de Porto se refiere a un gesto similar que hizo cuando era técnico y que le valió cuatro fechas de suspensión en la liga china.

Denuncia formal contra Suárez

Vilas-Boas anunció que presentará una denuncia formal y pedirá la suspensión de Suárez por discutir las decisiones arbitrales.

“Lo que parece claro es que hay un equipo que se sale con la suya y sigue simulando jugadas, que acusa a los árbitros de ser ladrones, y que tiene un presidente y jugadores en el campo que ejercen una presión constante sobre los árbitros“, expresó.

El dirigente considera que “este condicionamiento arbitral es evidente y se vio durante la semana debido al penalti a Fofana contra el FC Arouca. Esto lleva a los árbitros a cometer algunos errores”, apuntó.

LISBON, PORTUGAL - MARCH 3: Luis Suárez of Sporting CP celebrates his goal during the Taça de Portugal Semi-Final 1st Leg match between Sporting CP and FC Porto at Estádio José Alvalade on March 3, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Luis Javier Suárez, figura de la semifinal entre Sporting CP y Porto. Foto: Getty Images

¿Qué dice el reglamento?

La prensa portuguesa apuntó que el gesto de Suárez será investigado por la federación y se dará un dictamen basado en los argumentos de los dos clubes implicados.

Según el reglamento disciplinario que rige en la Copa de Portugal, la sanción podría ser severa. El colombiano no solo corre riesgo de perderse el partido de vuelta contra Porto, sino también una hipotética final.

“Todo jugador que, dirigiéndose a terceros o a la persona atacada, mediante palabras, gestos o cualquier otro medio de expresión, emita un juicio, cometa un acto o, incluso bajo sospecha, impute un acto ofensivo al honor, la consideración o la dignidad de la FPF, sus órganos rectores, comités, socios, delegados de la FPF, árbitros, observadores arbitrales, cronometradores, otro club y sus respectivos jugadores, socios, directivos, colaboradores o empleados u otros agentes deportivos en el ejercicio de sus funciones o en virtud de ellas, será sancionado con una suspensión de 4 a 16 partidos”, dice el artículo 153.

