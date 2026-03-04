Deportes

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

El colombiano obtuvo su recompensa por lo hecho en el mes de febrero con ‘hat-trick’ incluido frente a Hoffenheim.

Sebastián Clavijo García

4 de marzo de 2026, 7:55 a. m.
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich.
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Luis Díaz aparece en la lista de nominados al ‘Jugador del Mes’ en la Bundesliga. Aunque el gran favorito a llevarse el premio es el goleador Harry Kane, el simple hecho de ser candidato es una recompensa por lo hecho durante febrero.

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Los otros nombres en la lista son Ozan Kabak (Hoffenheim), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Yan Diomande (RB Leipzig) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Lucho ya había sido nominado a este premio, pero todavía no lo ha podido ganar en lo que va de temporada. Su compañero Michael Olise fue el elegido en enero y noviembre, mientras que Harry Kane lo ganó en diciembre y septiembre.

El único ‘Jugador del Mes’ que no terminó en la nómina del Bayern fue el de octubre, cuando Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) fue eligido por la votación conmbinada entre el público, jugadores y periodistas.

Luis Díaz sonríe tras la victoria del Bayern en el clásico contra Borussia Dortmund. Foto: NurPhoto via Getty Images

Más de Deportes

