Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Luis Díaz aparece en la lista de nominados al ‘Jugador del Mes’ en la Bundesliga. Aunque el gran favorito a llevarse el premio es el goleador Harry Kane, el simple hecho de ser candidato es una recompensa por lo hecho durante febrero.

Los otros nombres en la lista son Ozan Kabak (Hoffenheim), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Yan Diomande (RB Leipzig) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Lucho ya había sido nominado a este premio, pero todavía no lo ha podido ganar en lo que va de temporada. Su compañero Michael Olise fue el elegido en enero y noviembre, mientras que Harry Kane lo ganó en diciembre y septiembre.

El único ‘Jugador del Mes’ que no terminó en la nómina del Bayern fue el de octubre, cuando Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) fue eligido por la votación conmbinada entre el público, jugadores y periodistas.

Los argumentos de Lucho Díaz

De acuerdo al comunicado oficial de la Bundesliga, Luis Díaz fue nominado por su capacidad de aportar goles y asistencias al actual líder de la tabla de posiciones.

“El brillante compañero de ataque de Kane, Luis Díaz, brilló en febrero marcando su primer hat-trick en la Bundesliga en la victoria por 5-1 contra el Hoffenheim en la jornada 21, e incluso provocando dos penaltis en el mismo partido”, apuntó la liga alemana en su página web.

“Solo Kane y Julian Ryerson, del Borussia Dortmund, participaron en más goles que el extremo el mes pasado, y, una semana después de la brillante actuación del colombiano contra el Hoffenheim, también dio una asistencia en la victoria por 3-0 a domicilio contra el Werder Bremen”, añade el comunicado.

La Bundesliga considera que “Díaz volvió a demostrar ser una amenaza extremadamente fiable para el Bayern, jugando todos los minutos de liga en febrero. El jugador de 29 años también fue el que más sprints realizó (47) e intentó más regates (24) con el Bayern”.

Los aportes del atacante guajiro fueron fundamentales para encaminar el título y sacarle ventaja al Borussia Dortmund en la parte alta de la tabla. Lucho es titular indiscutible en el esquema de Vincent Kompany, aunque hay preocupación en la Selección Colombia por la cantidad de minutos que viene disputando.

Luis Díaz sonríe tras la victoria del Bayern en el clásico contra Borussia Dortmund. Foto: NurPhoto via Getty Images

Así puede votar por Luis Díaz en el ‘Jugador del Mes’ de la Bundesliga

Las votaciones para elegir al ‘Jugador del Mes’ de la Bundesliga ya se encuentran abiertas al público de todo el mundo en colaboración con EA Sports.

Para apoyar a Luis Díaz, debe seguir los siguientes pasos: