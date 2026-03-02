Deportes

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

El guajiro habló sobre su próximo rival en octavos de final y las expectativas que tiene junto al Bayern Múnich para la última parte de la temporada.

Sebastián Clavijo García

2 de marzo de 2026, 4:00 p. m.
Luis Díaz atendió a los medios colombianos en Dortmund.
Luis Díaz atendió a los medios colombianos en Dortmund. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Bayern Múnich quedó en el lado más difícil del cuadro hacia la final de la Champions League. En caso de vencer al Atalanta, su próximo rival saldrá del choque entre Real Madrid y Manchester City.

El resultado del sorteo generó polémica entre los hinchas: en un lado del cuadro quedaron seis campeones de Champions, mientras que en el otro solo Barcelona sabe lo que es levantar la ‘orejona’.

Bayern Múnich le aguó la fiesta al Borussia Dortmund: Luis Díaz acaricia el trofeo de Bundesliga

Bayern Múnich, que terminó segundo en la fase de liga, tendrá que enfrentar a varias ‘superpotencias’ del fútbol europeo para poder conseguir el tiquete a la final en Budapest.

El primer escalón no debería representar inconvenientes; sin embargo, Atalanta viene de eliminar a Borussia Dortmund y quiere dar otro golpe sobre la mesa ante el conjunto bávaro.

Esta fotografía muestra una pantalla con los resultados del sorteo de octavos de final, cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA 2025-2026 en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza occidental, el 27 de febrero de 2026. (Foto de Harold CUNNINGHAM / AFP)
Cuadro de la Champions League. Foto: AFP

Luis Díaz habló sobre lo que dejó el sorteo y su ilusión de seguir avanzando hasta el título. “Es un rival difícil. Creo que todo el que esté en esta fase es un rival complicado y merece estar ahí”, explicó.

El guajiro sabe que son favoritos, pero no quiere darse como ganador antes de jugar. “Ya sabemos que nos tocó un gran rival como Atalanta. Es un equipo muy fuerte y físico; hay que mirar bien y trabajar para contrarrestar lo que ellos quieran hacer y nosotros jugar nuestro partido”, apuntó.

Champions League: así quedaron todas las llaves de octavos de final, luego del sorteo

Lucho viene siendo una pieza indiscutible para el ataque del Bayern Múnich, pues goza de la confianza de su entrenador Vincent Kompany y también ha recibido elogios por parte de sus compañeros.

En Champions League disputó seis partidos en total y marcó tres goles, dos de ellos en el choque contra París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

La Bundesliga y el Mundial 2026

Además de lo que deparó la suerte en la Champions League, Luis Díaz se refirió a la victoria contra Borussia Dortmund en el clásico de la Bundesliga y los objetivos de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Lucho no marcó en su visita a Dortmund, pero sí fue titular y aportó desequilibrio por la banda. “Rescatar que el equipo hizo un gran partido, buscamos el resultado desde el principio y sacamos los tres puntos, que eran importantes. La victoria era clave porque así nos vamos con puntos de ventaja; entonces es relevante para el campeonato. La verdad, muy feliz por todo”, declaró.

“Era crucial la victoria para ampliar un poco la diferencia sobre ellos. Creo que hay que ir partido a partido, no confiarse y estar tranquilos”, agregó.

Luis Díaz aspira a llegar en un gran nivel para la Copa del Mundo, la primera de su carrera. “Para nosotros, nuestra selección y nuestro equipo están muy ilusionados. Siento que vamos a hacer una gran presentación. Nos hemos preparado de buena manera, hemos tenido un proceso muy bueno y confiamos en el proceso, en el entrenador y en los compañeros”, sentenció.

