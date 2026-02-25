Deportes

Otro gigante eliminado de la Champions League: Atalanta dio el batacazo y remontó la serie

El sorteo de los octavos de final está programado para este viernes, 27 de febrero, en las instalaciones de la UEFA.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

25 de febrero de 2026, 2:55 p. m.
Mario Pasalic celebrando su gol contra Borussia Dortmund.
Mario Pasalic celebrando su gol contra Borussia Dortmund. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Después de lo acontecido en el partido de ida, no parecía fácil que Atalanta pudiera soñar con la clasificación a octavos de final de la Champions League.

Borussia Dortmund tenía dos goles de ventaja en el marcador global; sin embargo, pasó una noche complicada en el New Balance Arena de Bérgamo.

Gianluca Scamacca marcó el primero de la noche a los 5 minutos de haber arrancado. El delantero italiano aprovechó un error en la defensa del Dortmund para mandarla a guardar y descontó así la diferencia en la serie.

El conjunto bergamasco incluso logró estar por encima en la llave de playoffs. Marco Pasalic anotó de cabeza a los 57 minutos y confirmó la remontada del conjunto local sobre Borussia Dortmund después de haber perdido la ida.

Atalanta's Isak Hien, top, fights for a head ball with Dortmund's Felix Nmecha, right, during the Champions League second leg playoff match between Atalanta and Borussia Dortmund in Bergamo, Italy, Wednesday, Feb. 25, 2026. (Spada/LaPresse via AP)
Atalanta eliminó a Borussia Dortmund de la Champions League. Foto: AP

Adeyemi entró justo a tiempo

En ese punto del partido la situación era otra y Atalanta parecía encaminado a la clasificación, pero Karim Adeyemi entró al campo para darle vida al Borussia Dortmund.

El delantero alemán tomó la pelota por la banda derecha, hizo una pared con Carney Chukwuemeka y quedó de frente al arco para mandarla al fondo de la red con un sutil toque de zurda.

Ese tanto decretó el empate 4-4 en el marcador global, resultado que, en caso de mantenerse, iba a alargar la agonía de los hinchas hasta una prórroga de 30 minutos más.

Batacazo en Champions League: Bodø/Glimt eliminó al Inter de Milán, en San Siro, con estos goles

Penal al último minuto

Pero el partido tenía preparada una sorpresa más. Faltando pocos segundos para el pitazo final, el arquero Kobel regaló la pelota en salida y permitió que Atalanta tuviera una opción más.

El centro cayó al área y Nikola Krstović se disponía a definir de cabeza hasta que se encontró con los taches de Ramy Bensebaini.

El árbitro central, Jose María Sánchez, no vio penal en primera instancia; sin embargo, le hicieron el llamado desde el VAR para que hiciera la respectiva revisión a la jugada.

Luego de ver que Bensebaini había impactado el rostro de Krstović, sancionó penal a favor de Atalanta y le sacó la segunda amarilla al defensor argelino.

Lazar Samardžić tomó la responsabilidad del cobro y la metió al ángulo con un potente remate de zurda que desató la fiesta en el New Balance Arena por la clasificación a octavos de final.

Atalanta enfrentará a Arsenal o Bayern Múnich, dependiendo del sorteo que se realizará el próximo viernes en las instalaciones de la UEFA.

