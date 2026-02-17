Deportes

Borussia Dortmund golpeó primero y ahora Atalanta sueña con remontada épica en Champions

El equipo alemán sacó ventaja en el primer duelo y dejó la presión del lado italiano para la vuelta.

Redacción Deportes
17 de febrero de 2026, 6:42 p. m.
El cuadro italiano deberá apostar todo en casa si quiere seguir con vida en el torneo europeo.
El cuadro italiano deberá apostar todo en casa si quiere seguir con vida en el torneo europeo. Foto: AFP

La noche europea tuvo uno de sus duelos más atractivos en Alemania. En el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund dio un paso firme en la Champions frente al Atalanta, en un compromiso que dejó emociones desde los primeros minutos y que ahora traslada toda la presión a territorio italiano.

Golpe temprano y reacción sin premio

El conjunto alemán salió decidido a imponer condiciones y lo logró prácticamente desde el vestuario. Apenas corría el minuto 3 cuando un centro preciso desde la derecha encontró la cabeza de Serhou Guirassy, que no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para desatar la euforia en las tribunas. El 1-0 cambió por completo el libreto del partido.

Lejos de desmoronarse, el equipo italiano intentó responder. Sobre el minuto 21 llegó su primera aproximación clara: una jugada por la banda izquierda terminó en un centro peligroso que pasó muy cerca de encontrar destinatario dentro del área.

Tres minutos más tarde, la historia se repitió. Otra incursión por el mismo sector generó expectativa, pero nuevamente faltó ese último toque que igualara el marcador.

Cuando parecía que el descanso llegaría con mínima diferencia, el Dortmund volvió a golpear. A los 42 minutos, un contragolpe rápido y bien ejecutado terminó con un pase al segundo palo que Maximilian Beier solo tuvo que empujar para ampliar la ventaja.

El 2-0 fue un premio a la contundencia del equipo local.

Real Madrid le da el golpe a Benfica en Champions: polémico partido en Lisboa

Control alemán y todo se define en Italia

En la segunda mitad, el cuadro alemán optó por administrar el resultado. Cerró espacios, evitó que su rival encontrara claridad en los últimos metros y manejó los tiempos del compromiso con inteligencia. Cada intento del conjunto italiano se diluía antes de transformarse en una opción real de descuento.

El ambiente en el estadio fue de auténtica celebración. Los aficionados entendían que la victoria no solo significaba sumar en casa, sino acercarse de manera importante a la siguiente ronda de la Liga de Campeones.

La afición celebró un triunfo que acerca al club a la siguiente fase del torneo europeo.
El control del segundo tiempo permitió al conjunto local sostener el resultado ante un rival sin claridad. Foto: NurPhoto via AFP

Sin embargo, la historia todavía no está cerrada. La vuelta se disputará el miércoles 25 de febrero a las 12:45 p. m., cuando el Atalanta reciba en Bérgamo al Borussia Dortmund en el New Balance Arena. Allí, el equipo italiano estará obligado a remontar si quiere mantenerse con vida en la competición europea.

