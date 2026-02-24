Deportes

Batacazo en Champions League: Bodø/Glimt eliminó al Inter de Milán, en San Siro, con estos goles

Sorpresa total en la Champions tras la eliminación del vigente subcampeón: Inter de Milán.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
24 de febrero de 2026, 7:39 p. m.
Bodø/Glimt eliminó a Inter de Milán en Champions League.
Bodø/Glimt eliminó a Inter de Milán en Champions League. Foto: Getty Images

Bodo/Glimt sigue adelante con su cuento de hadas. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el vicecampeón continental Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.

Para delirio de los más de tres mil hinchas que llegaron desde Noruega, Bodo/Glimt ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs para octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.

YouTube video ZA9IyYD4-ME thumbnail

Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodo/Glimt, una de las revelaciones del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.

“Para nosotros ha sido increíble. Sabíamos que sería muy difícil contra el Inter, que es un equipo muy fuerte y jugó la final la temporada pasada”, dijo Hauge, una de las figuras del Bodo/Glimt. “Tengo fe en este proyecto y lo estamos demostrando en la Champions League”.

Deportes

Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

Deportes

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Deportes

Once goles definieron la serie entre Atlético de Madrid y Brujas: nuevo clasificado en Champions League

Deportes

Kylian Mbappé prende alarmas en el Real Madrid: pésima noticia a horas del partido contra Benfica

Deportes

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Deportes

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Deportes

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

Deportes

Sorpresa en Champions: Bodø/Glimt le da el golpe a Inter de Milán y condiciona la vuelta

Deportes

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Deportes

Este sería el primer fichaje del Barcelona para 2026: se lo pelea contra Inter y Juventus

Alegría de Bodo/Glimt en San Siro.
Alegría de Bodo/Glimt en San Siro. Foto: UEFA via Getty Images

El modesto equipo del círculo polar ártico ha derrotado en esta Liga de Campeones de Europa al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al Inter en dos ocasiones.

Ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.

Resistir y esperar

Un gol de Jens Petter Hauge tras una horrenda falla del defensa suizo Manuel Akanji en la salida del Inter, a los 58 minutos, acabó con las ilusiones del vicecampeón de Europa de dar vuelta a la derrota 3-1 sufrida en la ida.

Akanji intentó ceder al portero interista, el también suizo Yann Sommer, pero erró y le dejó el balón servido a la entrada del área a Ole Didrik Blomberg.

El atacante noruego remató, Sommer rechazó y Hauge, con el arco libre, silenció el San Siro. Fue su sexto gol en diez partidos en el torneo. Hasta entonces el partido había sido un monólogo.

Desde el mismo inicio del encuentro, Inter salió en busca de la remontada de forma desordenada y cargó de centros el área noruega, pero entre el portero ruso Nikita Haikin y, en especial, el espigado defensa central Odin Bjørtuft se encargaron de abortar cualquier intento local.

Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

Inter extrañó en demasía a su capitán y goleador, el lesionado atacante argentino Lautaro Martínez, que sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda en la ida y tiene para al menos tres semanas de baja.

No tuvo a nadie que finalizara las jugadas o que pescara algún balón suelto en la infinidad de centros que tiró.

“Lo más difícil hoy era abrir el marcador y no lo logramos. Solo podemos felicitarlos; nos ganaron dos veces, así que merecieron pasar”, dijo el volante interista, Nicolo Barella.

Lamento del Inter de Milán por su prematura eliminación e Champions League.
Lamento del Inter de Milán por su prematura eliminación e Champions League. Foto: Getty Images

“Claro que estamos decepcionados; queremos luchar en todos los frentes y lo hicimos lo mejor que pudimos, pero fueron mejores que nosotros”, agregó.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Camilo Durán anotó en la visita de Qarabag al Newcastle por Champions League.

Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

Yerson Mosquera milita en Premier League, pero añora volver a ser parte de Atlético Nacional

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Atletico Madrid's Alexander Sorloth, right, scores his side's third goal during the Champions League play-off second leg soccer match between Atletico Madrid and Club Brugge, in Madrid, Spain, Tuesday, Feb. 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Once goles definieron la serie entre Atlético de Madrid y Brujas: nuevo clasificado en Champions League

Kylian Mbappe of Real Madrid reacts during the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and Real Madrid at Mestalla stadium in Valencia, Spain, on February 8, 2026. (Photo by David Aliaga/NurPhoto) (Photo by David Aliaga / NurPhoto via AFP)

Kylian Mbappé prende alarmas en el Real Madrid: pésima noticia a horas del partido contra Benfica

Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo suena para Boca Juniors después del Mundial 2026

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Luis Díaz le dio a Jhon Jáder Durán el papel como "villano principal"

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao disputarán la revancha tras 11 años.

La ‘pelea del siglo’ entre Mayweather y Pacquiao tendrá revancha en 2026: fecha confirmada

Jorge Bava y Harold Mosquera, objetos de crítica en Cerro Porteño

Hace frío lejos de Santa Fe: dura sentencia contra Jorge Bava y Harold Mosquera en Paraguay

Noticias Destacadas