Batacazo en Champions League: Bodø/Glimt eliminó al Inter de Milán, en San Siro, con estos goles

Bodo/Glimt sigue adelante con su cuento de hadas. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el vicecampeón continental Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.

Para delirio de los más de tres mil hinchas que llegaron desde Noruega, Bodo/Glimt ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs para octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.

Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodo/Glimt, una de las revelaciones del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.

“Para nosotros ha sido increíble. Sabíamos que sería muy difícil contra el Inter, que es un equipo muy fuerte y jugó la final la temporada pasada”, dijo Hauge, una de las figuras del Bodo/Glimt. “Tengo fe en este proyecto y lo estamos demostrando en la Champions League”.

Alegría de Bodo/Glimt en San Siro. Foto: UEFA via Getty Images

El modesto equipo del círculo polar ártico ha derrotado en esta Liga de Campeones de Europa al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al Inter en dos ocasiones.

Ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.

Resistir y esperar

Un gol de Jens Petter Hauge tras una horrenda falla del defensa suizo Manuel Akanji en la salida del Inter, a los 58 minutos, acabó con las ilusiones del vicecampeón de Europa de dar vuelta a la derrota 3-1 sufrida en la ida.

Akanji intentó ceder al portero interista, el también suizo Yann Sommer, pero erró y le dejó el balón servido a la entrada del área a Ole Didrik Blomberg.

El atacante noruego remató, Sommer rechazó y Hauge, con el arco libre, silenció el San Siro. Fue su sexto gol en diez partidos en el torneo. Hasta entonces el partido había sido un monólogo.

Desde el mismo inicio del encuentro, Inter salió en busca de la remontada de forma desordenada y cargó de centros el área noruega, pero entre el portero ruso Nikita Haikin y, en especial, el espigado defensa central Odin Bjørtuft se encargaron de abortar cualquier intento local.

Inter extrañó en demasía a su capitán y goleador, el lesionado atacante argentino Lautaro Martínez, que sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda en la ida y tiene para al menos tres semanas de baja.

No tuvo a nadie que finalizara las jugadas o que pescara algún balón suelto en la infinidad de centros que tiró.

“Lo más difícil hoy era abrir el marcador y no lo logramos. Solo podemos felicitarlos; nos ganaron dos veces, así que merecieron pasar”, dijo el volante interista, Nicolo Barella.

Lamento del Inter de Milán por su prematura eliminación e Champions League. Foto: Getty Images

“Claro que estamos decepcionados; queremos luchar en todos los frentes y lo hicimos lo mejor que pudimos, pero fueron mejores que nosotros”, agregó.

*Con información de AFP.