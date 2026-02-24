Deportes

Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

Un total de cuatro goles ha marcado el delantero que hace méritos para ser uno de los citados a la próxima Copa del Mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
Camilo Durán anotó en la visita de Qarabag al Newcastle por Champions League.
Camilo Durán anotó en la visita de Qarabag al Newcastle por Champions League. Foto: Getty Images

En el año del Mundial United 2026, Camilo Durán está haciendo méritos para ser visto por Néstor Lorenzo.

Durante la presente campaña de la Champions League, el atacante que es parte de Qarabag se ha hecho presente con anotaciones, la más reciente ante Newcastle de Inglaterra.

Al minuto 50, el delantero aprovechó una corrida hacia el pórtico rival para ganarle al defensa la carrera y sacar un remate casi cayéndose que sirvió para la segunda anotación de los suyos en Inglaterra.

A esa altura del duelo fue el 2-1 parcial, en una llave que ya estaba consumada con victoria de las urracas por global de 8-2.

Deportes

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Deportes

Once goles definieron la serie entre Atlético de Madrid y Brujas: nuevo clasificado en Champions League

Deportes

Kylian Mbappé prende alarmas en el Real Madrid: pésima noticia a horas del partido contra Benfica

Deportes

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Deportes

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Deportes

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

Deportes

La ‘pelea del siglo’ entre Mayweather y Pacquiao tendrá revancha en 2026: fecha confirmada

Deportes

Gianluca Prestianni llegó a Madrid y así lo recibieron: video del momento exacto en el hotel

Deportes

Así reaccionó Benfica tras la sanción contra Gianluca Prestianni: tajante respuesta a la UEFA

Deportes

Mano dura de UEFA con Prestianni: oficializan su castigo por caso con Vinícius Júnior

Si bien el gol de Durán sirvió de poco para su equipo, a este le sumó en la cuenta personal de anotaciones que lleva acumuladas en lo corrido de Champions League.

Ante Benfica ya había marcado, así como también lo hizo frente al Ajax y Eintracht Frankfurt por duplicado.

En desarrollo…

Más de Deportes

Yerson Mosquera milita en Premier League, pero añora volver a ser parte de Atlético Nacional

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Atletico Madrid's Alexander Sorloth, right, scores his side's third goal during the Champions League play-off second leg soccer match between Atletico Madrid and Club Brugge, in Madrid, Spain, Tuesday, Feb. 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Once goles definieron la serie entre Atlético de Madrid y Brujas: nuevo clasificado en Champions League

Kylian Mbappe of Real Madrid reacts during the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and Real Madrid at Mestalla stadium in Valencia, Spain, on February 8, 2026. (Photo by David Aliaga/NurPhoto) (Photo by David Aliaga / NurPhoto via AFP)

Kylian Mbappé prende alarmas en el Real Madrid: pésima noticia a horas del partido contra Benfica

Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo suena para Boca Juniors después del Mundial 2026

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Luis Díaz le dio a Jhon Jáder Durán el papel como "villano principal"

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao disputarán la revancha tras 11 años.

La ‘pelea del siglo’ entre Mayweather y Pacquiao tendrá revancha en 2026: fecha confirmada

Jorge Bava y Harold Mosquera, objetos de crítica en Cerro Porteño

Hace frío lejos de Santa Fe: dura sentencia contra Jorge Bava y Harold Mosquera en Paraguay

Claudia Sheinbaum mantiene en firme la realización del Mundial 2026 en México, tras rumores por la ola de violencia

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Noticias Destacadas