Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

En el año del Mundial United 2026, Camilo Durán está haciendo méritos para ser visto por Néstor Lorenzo.

Durante la presente campaña de la Champions League, el atacante que es parte de Qarabag se ha hecho presente con anotaciones, la más reciente ante Newcastle de Inglaterra.

Al minuto 50, el delantero aprovechó una corrida hacia el pórtico rival para ganarle al defensa la carrera y sacar un remate casi cayéndose que sirvió para la segunda anotación de los suyos en Inglaterra.

🔥🇨🇴 ¡Camilo Durán se reporta con este gol en St. James' Park ante en el Newcastle!pic.twitter.com/71sv3Hny0y — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 24, 2026

A esa altura del duelo fue el 2-1 parcial, en una llave que ya estaba consumada con victoria de las urracas por global de 8-2.

Si bien el gol de Durán sirvió de poco para su equipo, a este le sumó en la cuenta personal de anotaciones que lleva acumuladas en lo corrido de Champions League.

Ante Benfica ya había marcado, así como también lo hizo frente al Ajax y Eintracht Frankfurt por duplicado.

En desarrollo…