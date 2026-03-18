La reacción del DT del Atalanta tras el gol y la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “Estamos orgullosos”

Luis Díaz dejó otra gran presentación de por medio que se siente en la Champions League y en el fútbol mundial. El extremo colombiano hizo parte activamente del baile del Bayern Múnich en los octavos de final y su influencia en el ataque quedó reflejada con gol y asistencia.

Clasificados a cuartos de final en la Champions League: así quedaron los cruces

Primero, lanzó una magistral asistencia que se gana las miradas del mundo. Fue el tercer gol del Bayern ante el Atalanta en la vuelta en el Allianz Arena. Lucho tomó la pelota por el interior y lanzó a profundidad para dejar mano a mano a Lennart Karl, quien anotó con gran remate.

Luego sentenció al Atalanta de Bérgamo con un golazo tras un veloz contragolpe, con unos jugadores rivales totalmente entregados y con más deseos de volver a Italia lo más pronto posible. Avanzó en los metros planos para tener total tranquilidad y derrotar al portero rival en el cuarto de la noche alemana (4-1).

Bayern Múnich contra el Atalanta. Foto: FC Bayern via Getty Images

De resto, al alicaído Atalanta solamente le alcanzó para marcar dos goles en la serie, en un marcador global de 10-2 para pasar a la historia. Una brutal aplanadora para dejar claro que el gigante de Alemania va por todo en esta temporada y quiere ganar lo más que pueda con sus figuras antes del Mundial 2026.

Palabras del técnico del Atalanta tras la eliminación

El entrenador del Atalanta confesó post partido que se siente orgulloso, seguramente por la instancia que el club italiano logró en esta Champions League.

Sabiendo que estaban al frente ante uno de los mejores equipos del mundo, el DT felicitó a los jugadores y confesó que adquirieron más experiencia tras el 10-2. Según Raffaele Palladino, el nivel “fue muy alto en los dos partidos”.

Raffaele Palladino, DT del Atalanta. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Estamos orgullosos de lo que hemos logrado en este camino. Jugamos contra un equipo muy fuerte y adquirimos mucha experiencia. El nivel de juego fue muy alto en ambos partidos. Esperamos que, a pesar de la derrota, hayamos podido recompensar a la afición por su apoyo”, dijo el técnico del Atalanta.

¿Cuándo juega Bayern Múnich contra Real Madrid?

Real Madrid le espera con ansias en los cuartos de final, en lo que promete ser un duelo de quilates que paralizará al fútbol mundial. Un verdadero partidazo por donde se le mire y sobrarán los adjetivos para lo que se espera en Europa. El club ‘Merengue’ batió al Manchester City y tampoco tuvo inconvenientes con Pep Guardiola y Erling Haaland.