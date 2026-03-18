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Clasificados a cuartos de final en la Champions League: así quedaron los cruces

Asoma un clásico europeo de primer nivel, y varios equipos históricos que siguen en la pelea por levantar el trofeo de la Champions League en Budapest.

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Redacción Deportes
18 de marzo de 2026, 5:00 p. m.
Federico Valverde (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa): tres de los ocho clasificados a cuartos de final de Champions
Federico Valverde (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa): tres de los ocho clasificados a cuartos de final de Champions Foto: Getty Images

Se acabaron los octavos de final de la Champions League, dejando los siguientes resultados en el global:

  • Sporting Lisboa 5 - 3 Bodø/Glimt
  • PSG 8 - 2 Chelsea
  • Real Madrid 5 - 1 Manchester City
  • Arsenal 3 - 1 Bayer Leverkusen
  • Barcelona 8 - 3 Newcastle
  • Tottenham 5 - 7 Atlético de Madrid
  • Liverpool 4 - 1 Galatasaray
  • Bayern Múnich 10 - 1 Atalanta
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Así las cosas, estos son los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League 2025-2026:

  • PSG
  • Liverpool
  • Real Madrid
  • Bayern Múnich
  • Barcelona
  • Atlético de Madrid
  • Sporting Lisboa
  • Arsenal
El apetecido trofeo de la Champions League, que en su temporada 2025/2026 tendrá como sede de la final la ciudad de Budapest
El apetecido trofeo de la Champions League, que en su temporada 2025/2026 tendrá como sede de la final la ciudad de Budapest Foto: AFP

Cruces de cuartos de final en la Champions League:

  • PSG vs. Liverpool
  • Real Madrid vs Bayern Múnich
  • Barcelona vs. Atlético de Madrid
  • Sporting Lisboa vs. Arsenal
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Bayer Múnich de Luis Díaz contra Real Madrid en cuartos de final: Superclásico de Europa

Y si bien casi todos los duelos de cuartos de final en Champions League son llamativos, hay uno que se lleva todas las miradas desde ya: Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, contra el poderoso Real Madrid.

Otra llave más entre merengues y bávaros que despierta intriga en Europa. En varias temporadas, Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado en duelos de eliminación directa y válidos por la Champions.

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No en vano lo llaman el Superclásico de Europa, el mismo que enfrenta al equipo más laureado de España contra el más laureado de Alemania. Sin embargo, ahora habrá intereses colombianos de por medio.

Real Madrid de nuevo impuso su jerarquía y en octavos de final dejó fuera al Manchester City de Pep Guardiola, un rival siempre a tener en cuenta. Ahora tendrá en frente al que, para muchos, es uno de los mejores equipos de la temporada.

Y es que Bayern Múnich brilla en todas las competiciones que disputa en esta temporada, y tiene a Luis Díaz como uno de sus principales protagonistas: ya ganó la Supercopa de Alemania, lidera la Bundesliga, avanza en Copa de Alemania y ahora está entre los ocho mejores de la Champions.

Luis Díaz contra Atalanta.
Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich avanzan a cuartos de final de la Champions League. Foto: Getty Images

Pinta como un enfrentamiento histórico que puede dar de qué hablar durante varias semanas. El camino a Budapest está en su recta final, y uno de los dos candidatos fuertes a levantar la orejona se quedará fuera.