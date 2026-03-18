Clasificados a cuartos de final en la Champions League: así quedaron los cruces

Se acabaron los octavos de final de la Champions League, dejando los siguientes resultados en el global:
- Sporting Lisboa 5 - 3 Bodø/Glimt
- PSG 8 - 2 Chelsea
- Real Madrid 5 - 1 Manchester City
- Arsenal 3 - 1 Bayer Leverkusen
- Barcelona 8 - 3 Newcastle
- Tottenham 5 - 7 Atlético de Madrid
- Liverpool 4 - 1 Galatasaray
- Bayern Múnich 10 - 1 Atalanta
Así las cosas, estos son los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League 2025-2026:
- PSG
- Liverpool
- Real Madrid
- Bayern Múnich
- Barcelona
- Atlético de Madrid
- Sporting Lisboa
- Arsenal
Cruces de cuartos de final en la Champions League:
- PSG vs. Liverpool
- Real Madrid vs Bayern Múnich
- Barcelona vs. Atlético de Madrid
- Sporting Lisboa vs. Arsenal
Bayer Múnich de Luis Díaz contra Real Madrid en cuartos de final: Superclásico de Europa
Y si bien casi todos los duelos de cuartos de final en Champions League son llamativos, hay uno que se lleva todas las miradas desde ya: Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, contra el poderoso Real Madrid.
Otra llave más entre merengues y bávaros que despierta intriga en Europa. En varias temporadas, Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado en duelos de eliminación directa y válidos por la Champions.
No en vano lo llaman el Superclásico de Europa, el mismo que enfrenta al equipo más laureado de España contra el más laureado de Alemania. Sin embargo, ahora habrá intereses colombianos de por medio.
Real Madrid de nuevo impuso su jerarquía y en octavos de final dejó fuera al Manchester City de Pep Guardiola, un rival siempre a tener en cuenta. Ahora tendrá en frente al que, para muchos, es uno de los mejores equipos de la temporada.
Y es que Bayern Múnich brilla en todas las competiciones que disputa en esta temporada, y tiene a Luis Díaz como uno de sus principales protagonistas: ya ganó la Supercopa de Alemania, lidera la Bundesliga, avanza en Copa de Alemania y ahora está entre los ocho mejores de la Champions.
Pinta como un enfrentamiento histórico que puede dar de qué hablar durante varias semanas. El camino a Budapest está en su recta final, y uno de los dos candidatos fuertes a levantar la orejona se quedará fuera.