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De sufrir a golear: Barcelona despachó al Newcastle y espera rival en cuartos de Champions League

En la segunda mitad el cuadro español se encontró con su mejor versión y pudo destrabar una serie que acabó ganando por global de 7-3.

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Redacción Deportes
18 de marzo de 2026, 2:51 p. m.
Barcelona pudo sobrepasar inconvenientes y dejó en el camino a Newcastle en UCL
Barcelona pudo sobrepasar inconvenientes y dejó en el camino a Newcastle en UCL Foto: Getty Images

Con un resultado aplastante de 7-2 en el Campo Nou, Barcelona logró su tiquete a los cuartos de final de la Champions League 2025/2026.

Newcastle fue, en principio, un hueso difícil de roer para los de Hansi Flick que tuvieron que sacar lo mejor de sí para sobreponerse. En la segunda mitad fue un monólogo culé, ni uno solo de los once desentonó para instarse entre los ocho mejores de Europa.

Barcelona vs. Newcastle por la vuelta de octavos de final en Champions League.
Barcelona vs. Newcastle por la vuelta de octavos de final en Champions League. Foto: AP

A la espera ya quedan los blaugranas de Tottenham o Atlético de Madrid. Alguno de estos dos será su rival y jugarán desde las 3:00 p.m. en una llave que va 2-5 en favor de los colchoneros.

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