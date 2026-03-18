Fecha crucial en Champions League de cara a cuartos de final: Luis Díaz tendría acción y arquero de 16 años sería titular

Luego de conocer los cuatro primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions League, el torneo tendrá este miércoles, 18 de marzo, una segunda jornada donde se terminarán de definir los equipos que avanzan a la siguiente fase.

Sporting Lisboa apagó el ‘boom’ del Bodo Glimt en la Champions y avisa al Bayern Múnich de Luis Díaz

Leonard Prescott, será el encargado del arco alemán en la Champions League. Foto: FC Bayern Múnich

Uno de los duelos más llamativos, para los colombianos, es el del Bayern Múnich frente al Atalanta, llave que está prácticamente resuelta gracias a la goleada 6-1 que le propinaron los alemanes a los italianos en el partido de ida y que seguramente le permitirá a Luis Díaz tener acción.

Barcelona vs. Newcastle

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, pidió el martes a sus jugadores que se crezcan en medio del ambiente y de la presión de jugar en el Camp Nou, donde sus “Urracas” deberán vencer al FC Barcelona en la vuelta de octavos de Champions tras el 1-1 en Inglaterra.

El club de la Premier League fue mejor que el conjunto culé en la ida de octavos, pero un penal postrero convertido por Lamine Yamal significó el empate definitivo en St. James’ Park.

Por su parte, Hansi Flick indicó en rueda de prensa que “será un partido difícil. Son un equipo físico, agresivo en el marcaje individual, en transición tienen jugadores rápidos”.

“Tenemos que hacer mañana nuestro partido perfecto y eso es importante, intentaremos hacerlo”, añadió.

Agónico gol de Luis Javier Suárez: le dio vida a Sporting de Lisboa en Champions League

Jugadores del FC Barcelona celebran el gol de Lamine Yamal (centro) ante el Athletic Club. Foto: FC Barcelona

Tottenham vs. Atlético de Madrid

Con el arquero titular Jan Oblak de baja casi segura en Londres, el argentino Juan Musso tendrá como objetivo el miércoles ante el Tottenham dejar por primera vez esta temporada en Champions la portería a cero para el Atlético, lo que además será sinónimo de pase a cuartos.

Oblak arrastra unas molestias musculares desde el partido de ida la semana pasada en Madrid (victoria rojiblanca por 5-2) y no jugó el fin se semana en el triunfo frente al Getafe (1-0).

Liverpool vs. Galatasaray

“Se nos acaba el tiempo”, consensuaron los jugadores del Liverpool hace un par de semanas, desveló el húngaro Dominik Szoboszlai, convertido en el líder de un equipo que este miércoles busca los cuartos de la Champions en Anfield tras caer 1-0 en la ida frente al Galatasaray.

Bayern Múnich vs. Atalanta

Con tres porteros lesionados en una semana, el Bayern Múnich recibe el miércoles al Atalanta en la vuelta de octavos de la Champions para defender la confortable renta que logró en la ida (6-1) y con la posibilidad de tener que contar con un arquero de 16 años.

En una sucesión de contratiempos, el técnico del Bayern Vincent Kompany se ha visto privado de sus tres arqueros entre el 6 y el 14 de marzo.

“La decisión que se tome para el partido será puramente médica. Si todo transcurre con normalidad, Jonas Urbig estará en la portería. Si no, tendremos que encontrar otra solución”, explicó Kompany en rueda de prensa este martes.

Clasificados a cuartos de Champions League este martes: Arsenal y PSG dan un golpe sobre la mesa, y Real Madrid sella su paso

Luis Díaz tendrá varias bajas en la portería. Foto: FC Bayern Múnich

Si el regreso de Urbig tuviera que retrasarse, las soluciones que se le ofrecen a Kompany son bastante limitadas, porque el habitual número 1 del filial del Bayern, Leon Klanac (19 años), también está lesionado e indisponible desde principios de diciembre.

Quedan sanos dos de los seis porteros inscritos por el Bayern ante la UEFA para la Liga de Campeones: Jannis Bärtl, de 19 años y que defiende la portería del filial en ausencia de Klanac, y Leonard Prescott, número 1 en el equipo sub-19 y que puede convertirse, con 16 años y 175 días, en el jugador más joven del gigante bávaro en la Champions.