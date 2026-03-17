Clasificados a cuartos de Champions League este martes: Arsenal y PSG dan un golpe sobre la mesa, y Real Madrid sella su paso

Tres favoritos siguen adelante, dos equipos ingleses superados y el sueño del modesto Bodo/Glimt de Noruega se ha ido al piso. El martes de Champions League dejó pocas sorpresas en los octavos de final, más allá de la espectacular remontada del Sporting Lisboa con un gol de Luis Javier Suárez de por medio.

Por otra parte, había duelo estelar y los nombres hacían ruido, aunque la balanza estaba totalmente inclinada hacia España por el triplete del uruguayo Federico Valverde en la ida. Manchester City y Real Madrid jugaron en el Eithad Stadium y un doblete de Vinicius apagó cualquier opción de remontada y básicamente convirtió la visita del ‘Merengue’ en un verdadero trámite. Roja directa para Bernardo Silva y el gol de penalti en el primer tiempo ya sentenciaba a los ingleses. 5-1 en el global.

PSG no tuvo inconveniente alguno y se dio un festín en los octavos de final tras vencer al Chelsea con un global de 8-2. El joven entrenador del equipo de Londres solamente miraba cómo la táctica de Luis Enrique le pasaba por encima y lo dejaba sin posibilidades para al menos empatar.

Vinicius celebra con Thiago Pitarch el gol ante Manchester City. Foto: Getty Images

Arsenal, líder en la Premier League, pudo sacar adelante la serie ante el Bayer Leverkusen con un ajustado 3-1 en el global. El club de Londres fue contundente y nunca permitió que los alemanes tuvieran ilusiones de cuartos de final.

Sporting Lisboa dio una sorpresa

La verdadera sorpresa de la jornada la dio el Sporting Lisboa, que por nombre era el favorito en la previa, pero en la ida se llevó 3-0 goles a Portugal que no estaban en los planes. El club lisboeta se gana las miradas del mundo tras remontar ese marcador y dejar la serie 5-3 ante el Bodo Glimt de Noruega con gol de Luis Javier Suárez.

De esta manera, se conocieron los primeros cuatro clasificados a los cuartos de final de la Champions League este martes, 17 de marzo, incluyendo un jugador colombiano que seguramente se le unirá a Luis Díaz con el Bayern Múnich y posiblemente a Dávinson Sánchez con el Galatasaray.

PSG

Arsenal

Sporting Lisboa

Real Madrid

Miércoles, 18 de marzo, los demás clasificados:

FC Barcelona vs. Newcastle

Tottenham vs. Atlético de Madrid

Liverpool vs. Galatasaray

Bayern Múnich vs. Atalanta

Los cruces en los cuartos de final