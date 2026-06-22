Ni el Mundial 2026 la detiene: la Champions League 2026/27 ya tiene fecha de inicio

Mientras el Mundial de 2026 concentra la atención de la gran mayoría de aficionados del deporte rey, en Europa, los clubes ya tienen la mirada puesta en la próxima temporada de competiciones continentales. De hecho, varias instituciones ya comenzaron a preparar una campaña que arrancará mientras se juegan los partidos definitivos de la cita orbital.

Alineación de la Selección Colombia para enfrentar a RD Congo: Lorenzo haría un cambio sorpresa

Y es que, la UEFA anunció que la Champions League 2026/27 comenzará oficialmente el 7 de julio de 2026 con los partidos de ida de la primera ronda de clasificación. Los encuentros de vuelta se disputarán entre el 14 y el 15 de julio, dando inicio a una nueva edición del torneo apenas unas semanas después de que concluya el Mundial.

Según el organismo europeo, la fase clasificatoria se extenderá hasta el 26 de agosto. Durante ese periodo se disputarán tres rondas previas y una fase de play-offs que definirá los últimos siete equipos clasificados a la fase de liga. En total, 29 clubes ya tienen asegurado su lugar en la fase de liga, que es el primer escenario donde juegan los equipos grandes, mientras que los cupos restantes se decidirán a través de estas eliminatorias.

Comienza el camino hacia la gloria europea. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Tras la primera ronda previa, cuyas fechas ya fueron comentadas, se desarrollará la segunda ronda entre el 21 y el 29 de julio, mientras que la tercera ronda tendrá lugar entre el 4 y el 11 de agosto. Los play-offs, última instancia antes de la fase principal, se disputarán entre el 18 y el 26 de agosto.

La fase de liga arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026 y concluirá el 27 de enero de 2027. Posteriormente comenzarán las rondas eliminatorias, cuyo calendario se extenderá hasta la gran final.

En estas primeras rondas se eliminarán los equipos clasificados de las ligas peor calificadas según el ranking UEFA. Entre las que destacan: San Marino, Malta, Gibraltar, Andorra, Gales o Irlanda del Norte.

El año pasado, Richard Ríos y Jhon Jader Durán debutaron en Champions League en esta parte del torneo. Foto: AFP

De forma paulatina, irán llegando equipos de mejores torneos, dentro de los que están las ligas de Austria, Croacia y Escocia, cuyas selecciones aún están con posibilidades de jugar las fases finales de la Copa Mundial 2026.

La UEFA también confirmó que la final de la Champions League 2026/27 se disputará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Será la tercera temporada consecutiva bajo el nuevo formato de competición y la edición número 72 de la historia del torneo.