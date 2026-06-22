Alineación de la Selección Colombia para enfrentar a RD Congo: Lorenzo haría un cambio sorpresa

La Selección Colombia inicia una semana clave para sus objetivos en el Mundial 2026. Este martes enfrentará a RD Congo en Guadalajara y el próximo sábado se verá las caras contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Qué necesita Colombia para clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026? Estas son sus cuentas

Colombia vs. RD Congo: IA pronosticó resultado y si la Tricolor clasifica en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo ha trabajado bajo llave durante los últimos días, tratando de corregir los errores que se vieron contra Uzbekistán tanto en defensa como en ataque.

A pesar de las críticas, el cuerpo técnico no piensa hacer muchos cambios en la alineación titular que saltará a la cancha del Estadio Akron a partir de las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

La única modificación estaría en la posición del centrodelantero. Durante la semana ha probado a Jhon Córdoba como referente de área, alternando con Luis Javier Suárez.

Cabe recordar que Córdoba era el habitual titular para Lorenzo, pero el desempeño de Suárez con el Sporting CP hizo cambiar las cosas. Sumado a eso, el delantero chocoano llegó con molestias musculares de Rusia y por eso no ha sumado ni un solo minuto contando los amistosos y el primer partido del grupo K.

Luis Javier Suárez en el partido de Colombia vs. Uzbekistán. Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

Posible alineación de Colombia vs. RD Congo

En ese orden de ideas, el resto del equipo sería el mismo que consiguió la victoria en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México:

XI de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez (Jhon Córdoba).

Colombia vs. RD Congo: canal y hora para ver en vivo el partido clave del Mundial 2026

Jáminton Campaz y Juan Camilo Hernández, protagonistas del tercer gol contra Uzbekistán, estarían condenados a ver el partido desde el banquillo. Su esperanza es sumar minutos en la segunda mitad, dependiendo como se desarrolle el trámite del juego.

Juan Fernando Quintero está en plenitud física para entrar al campo, sin embargo, sus reiteradas ausencias con la Selección Colombia se deben exclusivamente a una decisión técnica de Lorenzo y su grupo de trabajo.

Pese a su erro en el gol en contra, Camilo Vargas recibió el espaldarazo de confianza y estará nuevamente defendiendo los tres palos por encima de Álvaro Montero.

Rueda de prensa en Gudalajara

Mientras se acerca la hora oficial del partido, Néstor Lorenzo atenderá a los medios de comunicación en la rueda de prensa organizada por la FIFA.

Dicho evento tendrá lugar este lunes, 22 de junio, sobre las 3:45 de la tarde en el Estadio Akron. Allí se resolverán las dudas de última hora sobre la preparación de la Tricolor camino a su duelo contra RD Congo en la segunda fecha del grupo.