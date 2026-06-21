Colombia vs. RD Congo: canal y hora para ver en vivo el partido clave del Mundial 2026

La Selección Colombia y RD Congo jugarán este martes, 23 de junio. La hora de arranque será a las 9:00 p.m. (horario colombiano) por la segunda fecha del grupo K en el Mundial 2026. El partido será transmitido por los canales Caracol, RCN, Dsports y Disney+.

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El combinado Tricolor sabe que se trata de un partido clave, en busca de la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final. El compromiso se desarrollará en el estadio de Guadalajara, donde se espera gran asistencia de los hinchas colombianos.

Colombia llega al juego luego de haber vencido en el debut a Uzbekistán por 3-1, por lo que es líder parcial de la zona. Sin embargo, RD Congo también asoma inspirado, pues le sacó un punto de oro a Portugal (1-1) en el primer juego del grupo.

Colombia, muy cerca de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Un triunfo contra RD Congo pone a Colombia en la siguiente ronda del Mundial 2026. Ese sería el panorama ideal de Néstor Lorenzo y sus dirigidos, quienes esperan llegar a la última fecha, ante Portugal, con un panorama absolutamente favorable de cara a la clasificación.

De cara al juego contra Congo, habló el asistente técnico de la Selección Colombia, Amaranto Perea, en declaraciones recogidas por As Colombia: “Tenemos la capacidad para adaptarnos a diferentes partidos y rivales. Vamos a mantener nuestra esencia, la que se viene trabajando durante cuatro años, pero todos los rivales tienen matices que modifican algunas cuestiones que se vienen trabajando estos días después de Uzbekistán”.

Y sobre el próximo rival, añadió: “Son muy rápidos y físicos. Uno los desequilibra y rápidamente se vuelven a equilibrar; eso hace perder la paciencia y tenemos que estar muy fríos. En los primeros minutos van a mantener la energía, pero hay partidos que no se ganan en el primer tiempo; a veces se trabaja en el primer tiempo y se abren los espacios en el segundo”.

Colombia pone su atención plena en el juego contra RD Congo. Foto: AP Photo/Ashtin Barker

En la previa, se habla de que la posible titular de Colombia el próximo martes sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

La gran incógnita que genera dudas, entre la prensa y los aficionados, es si James Rodríguez será titular contra RD Congo. Después del juego ante los africanos, Colombia enfrentará a Portugal, en Miami, el 27 de junio.

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