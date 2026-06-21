Titular de la Selección Colombia llegaría a Juventus en pleno Mundial: “25 millones de euros”

Mientras se acerca el partido contra RD Congo por la fecha 2 del Mundial 2026, el futuro de Jhon Janer Lucumí es tema de conversación en Italia.

El defensor central colombiano, titular en la victoria sobre Uzbekistán, ha despertado interés para unirse a Juan David Cabal como compañero en la Vecchia Signora para la próxima temporada.

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De acuerdo a Fabrizio Romano, “hubo reunión” la semana pasada entre Juventus y Bologna para discutir los términos de un posible fichaje.

El conjunto rossoblú se para sobre “25 millones de euros” para dejar salir a Lucumí, mientras que la Juve espera conseguirlo por mucho menos de ese precio.

El zaguero vallecaucano lleva varias temporadas intentando dar un salto de calidad, pero Bologna lo considera una pieza indispensable. Su contrato va hasta mediados de 2027, por lo que esta temporada es la única oportunidad de irse dejando beneficio económico al club italiano.

Jhon Lucumi, defensor colombiano del Bologna. Foto: Getty Images

Las diferencias todavía son muy grandes entre Juventus y Bologna; sin embargo, el negocio todavía está sobre la mesa a la espera de una primera oferta oficial.

Lucumí, mientras tanto, se perfila a ser titular de la Selección Colombia frente a RD Congo el próximo martes en Guadalajara. Junto a Dávinson Sánchez, se han ganado la confianza de Néstor Lorenzo, quien no haría muchos cambios en la formación inicialista.

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Tuttosport, reconocido medio italiano, añade que “Bologna no puede permitirse el lujo de arriesgarse a perder al defensa colombiano al final de su contrato, y por lo tanto, sin obtener ninguna compensación económica”.

Eso quiere decir que estarían contemplando la idea de llegar a un punto medio con la oferta de Juventus o cualquiera que llegue en este mercado de verano.

“Obviamente, la sede del club se basa formalmente en esa cláusula, pero es solo una formalidad, porque en realidad están escuchando ofertas y evaluando las demandas. Y si bien la última provino del Besiktas, dirigido por su exentrenador Vincenzo Italiano, la que más se insiste es la de la Juventus”, agregaron.

Bologna cruza los dedos para que Lucumí siga teniendo buenas presentaciones con la Selección Colombia y, de esa manera, garantice el mejor precio posible.

Esa era su esperanza en 2024 cuando fue convocado a la Copa América, pero se lesionó en el primer partido y fue reemplazado por Carlos Cuesta. Ahora ha encadenado varios meses sin lesiones importantes y llega en un momento excepcional para brillar con la Tricolor.

Lucumí disputó 43 partidos esta temporada por todas las competencias: Serie A, Europa League, Supercopa de Italia y Coppa Italia.