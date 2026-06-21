Colombia vs. RD Congo: IA pronosticó resultado y si la Tricolor clasifica en el Mundial 2026

La Selección Colombia está a dos días de su segundo partido en el Mundial 2026. Para esta oportunidad, el rival será el combativo seleccionado de RD Congo, quien viene de arrebatar a Portugal dos puntos tras un empate 1-1.

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En los planes de pocos estaba que los africanos igualaran con una de las denominadas favoritas; sin embargo, ocurrió, lo que hizo que la Tricolor tomara mayores precauciones de cara al juego de la fecha 2.

Dicho duelo entre sudamericanos y africanos se llevará a cabo el martes 23 de junio, desde las 9:00 p.m., en el estadio AKRON, en la ciudad de Guadalajara, México.

IA da esperanzas

En su estreno mundialista, la Selección Colombia ganó ante Uzbekistán. Fue un partido correcto, más no perfecto, de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Si bien el resultado de 3-1 da a entender que el elenco nacional fue ampliamente superior, no fue así. Los destellos de calidad de Luis Díaz, Gustavo Puerta y ‘Cucho’ Hernández fueron los que permitieron sacar el resultado adelante.

Celebración de la Selección Colombia en el gol de Luis Díaz ante Uzbekistán en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Ahora, ante RD Congo, hay muchas dudas en la previa sobre cómo se podrá comportar Colombia. Por ello, se consultó a la inteligencia artificial para que diera un pronóstico con resultado y anotadores, con el fin de obtener un panorama sobre una posible victoria y clasificación a la siguiente fase.

ChatGPT dio esperanzas a la nación al decir: “Mi pronóstico: Colombia 2-1 RD Congo”.

Si bien apuntó que no sería un juego sencillo para los colombianos, al final podrían terminar imponiéndose gracias a la calidad de sus jugadores.

Luis Díaz, capitán de la Selección Colombia y llamado a desequilibrar ante RD Congo en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sobre los autores de los goles en la noche del martes, apuntó a cuatro posibles nombres:

Luis Díaz (Colombia)

Luis Javier Suárez o Jaminton Campaz (Colombia)

Yoane Wissa (RD Congo)

Adicional a esto, quiso resaltar a uno en especial que marcaría la diferencia: “Luis Díaz será la figura del partido y que Colombia terminará con una posesión cercana al 60 %”.

Y terminó vaticinando que Colombia pondría un pie en la siguiente instancia de la Copa del Mundo: “Esto dejaría a la Tricolor muy cerca de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial”.

Cuentas para clasificar

Por la forma en la que está organizado el torneo, toda selección que sume seis puntos ya puede considerarse clasificada, a pesar de que aún reste una jornada por disputarse.

Hasta el inicio de la fecha dominical, ya tres países han asegurado su paso a la siguiente fase. Esos son México, Estados Unidos y Alemania, quienes han ganado en sus dos primeras salidas frente a sus respectivos rivales.

En caso de que Colombia gane a RD Congo, también se sumaría al selecto grupo. Dicho triunfo sería clave, debido a que la Tricolor en la última jornada se enfrentará a Portugal, y necesitaba sumar puntos tras no ganar en el debut.

El panorama para la última fecha, en caso de que Colombia y Portugal ganen, sería el siguiente: líder y clasificado el cuadro cafetero con 6 puntos, mientras los lusos quedarían necesitados al contar con 4 unidades.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026 Foto: Getty / Montaje Semana

En caso de presentarse un empate o una derrota de las dos naciones mencionadas, la ecuación cambiaría radicalmente, haciendo más tensionante el Colombia vs. Portugal del próximo 27 de junio en los Estados Unidos.