Definido el árbitro para Colombia vs. RD Congo: gran antecedente tranquiliza a Lorenzo, James y Luis Díaz

La Selección Colombia alista lo que será su presentación por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo. El partido se jugará en Guadalajara y promete emociones tras la victoria ante Uzbekistán en el debut, además del empate del conjunto africano con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Mientras el técnico Néstor Lorenzo analiza cuál será el once titular para el juego ante RD Congo, la Fifa se pronunció y designó al árbitro Maurizio Mariani para dictar justicia en este partido decisivo del grupo K del Mundial 2026. El juez europeo tiene amplia experiencia en torneos de alto nivel en el mundo y esos pergaminos dan tranquilidad tanto a congoleses como a colombianos.

El perfil del árbitro Maurizio Mariani muestra su larga experiencia en una lista exclusiva de árbitros en la confederación europea. Tiene 44 años y nació en Roma, Italia. Es juez central en la Serie A de Italia desde la temporada 2012-2013.

Además, muestra amplio recorrido en torneos de la Uefa (Champions y Europa League) y finales de categorías juveniles, como la del Mundial Sub-20 de 2025, que coronó campeón a Marruecos y dejó subcampeona a la selección Argentina.

En este Mundial 2026 ya hizo su estreno y se presentará en Guadalajara luego de impartir justicia en el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita en la primera jornada, un partido que sacó adelante sin mayores polémicas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Antecedente muy positivo con la Selección Colombia

Por si fuera poco, ante el buen perfil que muestra, el italiano Maurizio Mariani tiene un gran antecedente con la Selección Colombia, pues fue el encargado de dirigir los cuartos de final de la Copa América 2024, donde la Tricolor goleó 5-0 a Panamá.

Mariani en el Mundial 2026. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Con esto, es un golpe de confianza para Néstor Lorenzo, Luis Díaz, James Rodríguez y toda la Selección Colombia, pues el juez central ya tiene idea de la magnitud del partido que dirigirá y de la buena condición de ambos equipos en Guadalajara.

Cuerpo arbitral completo para Colombia vs. Congo

El réferi romano estará acompañado por una terna mixta entre Europa y Concacaf:

Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)

Daniele Bindoni (Italia) Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)

Alberto Tegoni (Italia) Cuarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)

Juan Calderón (Costa Rica) Juez de reserva: Juan Mora (Costa Rica)

El partido ante República Democrática del Congo se jugará el próximo martes 23 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Akron de Guadalajara. Con el triunfo 3-1 ante Uzbekistán, el equipo de Néstor Lorenzo buscará con Mariani en la cancha sellar su clasificación a la siguiente ronda.