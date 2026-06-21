Jugador de RD Congo avisa a la Selección Colombia sobre Cristiano Ronaldo: fue duro contra CR7 y atacó su edad

La República Democrática del Congo arrancó un valioso punto en su debut en el Mundial 2026 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, en uno de los resultados más sorpresivos de la primera fecha de la fase de grupos. Cuando se pensaba que Houston era territorio portugués, hubo problemas y los congoleses apagaron la euforia con golazo de cabeza para decretar un 1-1 en el marcador final.

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Los congoleses tuvieron dos momentos clave en el partido. Primero lograron reponerse del 1-0 en contra y aprovecharon la palidez del rival para concentrarse en el bloque defensivo y no dar espacios. Lo otro fue que fueron efectivos y un gran centro en la segunda parte terminó una magistral jugada de ataque que apagó por completo a Cristiano Ronaldo.

Precisamente, uno de los jugadores que estuvo en la cancha, Ngal’ayel Mukau, se refirió al astro portugués y de inmediato fue duro, más allá de la gran experiencia y palmarés que Cristiano Ronaldo cuelga en su carrera: ”Ya no es el mismo jugador que antes".

Preguntado por los periodistas en la zona mixta en el estadio de Houston si el equipo africano había armado un plan para parar a CR7, el centrocampista contestó: “Realmente no. Sabemos que ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor”.

Pese a esa cruda realidad, para él y el equipo de RD Congo, Mukau, del Lille de la Ligue 1 de Francia, señaló que “sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia”.

En el Congo van duro contra Cristiano Ronaldo

Repreguntado por la misma cuestión, el centrocampista congolés insistió que “a su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto”, lo que también se convierte en un abrebocas para Colombia y lo que puede encontrarse ante Portugal a fin de mes.

Cristiano Ronaldo contra tres rivales congoleses. Foto: Getty Images

En el primer partido de su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo, de 41 años de edad, apenas intervino en el juego contra el Congo con algunas escaramuzas, con 25 toques de balón, siendo el portugués que menos lanzó balones de todos los titulares. A esto se agregan apenas tres remates a puerta, ninguno entre palos.

A Portugal, una de las favoritas al título mundial, le quedan por disputar dos partidos de la fase de grupos y no puede fallar con su favoritismo para ser líder. Se verá las caras contra Uzbekistán y con Colombia, que es el próximo 27 de junio desde las 6:30 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami.