James Rodríguez hizo retorcer a Juanfer Quintero en un entrenamiento de la Selección Colombia: esto fue lo que pasó

Dos magos tiene la Selección Colombia a su servicio: James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. A ambos se les pide como titulares en los esquemas de Néstor Lorenzo, pero el argentino siempre ha puesto a uno de los dos en su once inicial.

Para el debut en el Mundial 2026, quien estuvo fue el que militó hasta hace poco en Estados Unidos. Al de River Plate el DT no le dio un solo minuto, pero se espera que tenga acción en el juego con RD Congo o incluso con Portugal.

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Juanfer es un ‘mago’; sus pases entre líneas y su gran precisión lo hacen un talento exquisito para la Tricolor.

James, por su parte, ahora cumple otras funciones, pero cuenta con la misma claridad para romper líneas. Juntos suelen pasársela en la mayoría de las prácticas, pues son amigos de infancia.

Justo en las últimas horas se dio una escena entre ambos que hizo pasar rápidamente del susto a las risas. En un rondo que ambos compartían, el 10 lanzó una patada e impactó sin culpa a quien porta el número 20 de Colombia.

¡Cuidado, James! 👀 Ojo al divertido momento en el entrenamiento de la Selección Colombia#FIFAWorldCup #ESPNMundial ⚽



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Al sentir el contacto, Quintero cayó al suelo retorciéndose de dolor por el impacto que sintió en su pierna izquierda. Por varios segundos se le vio en el suelo, pero luego se logró reponer y dio muestra de que no había por qué alarmarse.

Aun sintiendo algo de malestar, en los rostros de James, Juanfer, Daniel Muñoz, Luis Díaz y Yerry Mina se pudo ver tranquilidad. A todos ya se les vio emitir una risa, dando a entender que fue algo mínimo lo vivido con Quintero Paniagua.

Nuevo rol de James en Colombia

Algo más retrasado se ha visto a James Rodríguez. Su función al ataque parte desde la zona media, donde lanza pases filtrados en busca de la velocidad de los delanteros como Luis Díaz o Luis Javier Suárez.

Sobre su inclusión en el esquema, y tras el primer partido, destacó el papel que intentó desempeñar. Allí, aunque no se le vio tan activo, sí estuvo dispuesto a ayudar.

James Rodríguez abraza a Jáminton Campaz tras el partido de Uzbekistán vs. Colombia. Foto: AP Photo/Ashtin Barker

“Ellos tácticamente son fuertes, estaban metidos atrás. Intenté tirarme atrás para filtrar pases y jugar. Puerta y Jhon Arias se tiraban al hueco que yo dejaba. Es fácil cuando uno tiene a estos muchachos con una calidad única”, destacó sobre quienes lo rodearon en Ciudad de México.

Tres Copas del Mundo lleva a cuestas James Rodríguez. Seguro que la de 2026 será la última; por eso, la está viviendo de manera diferente y se emociona mucho más.

“Fue algo único, como si fuera mi primer partido. Fue único ver esto cuando sonó el himno. Es un sentimiento único, estoy feliz por eso”, declaró tras unos actos protocolarios en los que el Estadio Azteca hizo recordar a El Campín o al Metropolitano cuando juegan de locales.

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En otras declaraciones, compartió los momentos difíciles que ha tenido que enfrentar, los cuales lo han hecho más fuerte para el desafío que encara en Norteamérica.

“Ha sido un viaje largo y más en los últimos 3 meses, que han sido duros. Con la ayuda de los compañeros y del cuerpo técnico, estoy feliz. Hemos hecho un partido bueno”, expresó agradecido con la Tricolor, que lo blinda siempre.